La Matavendimia de Jumilla se cierra con un récord de visitantes La feria, con la que se celebra el fin de la recogida de la uva, está organizada por el Consejo regulador de la D.O.

Pachi Larrosa Martes, 28 de octubre 2025, 19:14

Más de 5.000 personas visitaron la Matavendimia, la feria del Vino de Jumilla con la que se celebra el final de la recogida de la cosecha, evento que se ha celebrado este fin de semana y al que acudió no solo público local, sino visitantes de diversos puntos de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y también muchos visitantes internacionales, procedentes de otras partes de Europa como Suecia, Alemania, Reino Unido y Bélgica.

Termina así una exitosa cuarta edición, que ha consolidado esta este evento como uno los encuentros vitivinícolas de referencia en el sureste español. Un evento organizado por el Consejo Regulador DOP Jumilla en colaboración con el Ayuntamiento de Jumilla, la Consejería de Turismo de la Región de Murcia a través de ITREM, la Ruta del Vino Jumilla, y la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla. Se trata de un encuentro experiencial y festivo en torno a la cultura del vino DOP Jumilla, donde poder dar a conocer de cerca la riqueza de esta comarca natural y funcionar como un escaparate de la realidad vinícola y enoturística de las bodegas que hacen la DOP Jumilla un territorio único, lleno de experiencias y vinos para compartir.

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, defendió en su valoración que «Jumilla ha vuelto a demostrar que aquí el vino es parte de nuestro patrimonio cultural. La Matavendimia de este año ha sido un éxito, contando con una participación masiva, especialmente el sábado, que ha llenado nuestras calles de vida y orgullo por lo nuestro».

Ampliar Asistentes a la feria. LV

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quiso estar presente en la inauguración, junto con Francisco José González Zapater, secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y pesca, y Fulgencio Pérez, director general de Industria Alimentaria y Asociacionismo Agrario. «La celebración de esta feria es muy importante», expresó la consejera, «con ella conseguimos seguir acercando el trabajo del sector vitivinícola a la sociedad. Los vinos de Jumilla hoy son mundialmente conocidos gracias al trabajo que se hace desde la DOP Jumilla.

Toda la corporación municipal acompañó a Encarna Talavera, madrina de Matavendimia 2025 durante su pregón de las fiestas, en el que recordó su presencia como Pisaora, en la Fiesta de la Vendimia de Jumilla el pasado agosto, y como cierra el ciclo de la vendimia, con esta fiesta, donde aprovechó para disfrutar, bailar y degustar los vinos de todas las bodegas.