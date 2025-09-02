La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En marcha la 'III Ruta Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025'

Las elaboraciones ganadoras, en su versión tradicional o reinterpretada, obtendrán un premio de 1000 euros

Pachi Larrosa

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:04

Es, sin duda, el bocado más emblemático de la Región de Murcia, el que más rápidamente se identifica con la gastronomía murciana, la tapa por excelencia: la marinera. Una simple rosquilla de pan cubierta de ensaladilla rusa y coronada por anchoa y acompañada por una caña, servida en una barra o en una de las mesas de cualquier terraza resume a la perfección el tapeo murciano.

Y en su honor se acaba de convocar la III edición de la Ruta Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia. Un acontecimiento organizado por Euro-Toques Región de Murcia, la sección regional de la conocida asociación internacional de cocineros. Su delegado autonómico, el chef Pablo Martínez, destaca que «la Ruta - Concurso se ha convertido en un escaparate del talento hostelero y en una auténtica fiesta en torno a nuestra tapa más conocida y querida». Por eso animamos a todos los locales a participar y al público a disfrutarla».

Los locales interesados pueden inscribirse hasta el 14 de septiembre a través de la web oficial www.lamejormarinera.es. La convocatoria está abierta a todos los establecimientos de la Región de Murcia que elaboren marineras —ya sea en su versión tradicional o reinterpretada— con un compromiso firme con la calidad. La ruta de la marinera dará comienzo el 19 de septiembre y permanecerá activa hasta el 19 de octubre.

Como en ediciones anteriores, esta cita gastronómica ofrece una doble experiencia: por un lado, una ruta gastronómica por distintos municipios de la Región donde el público podrá degustar marineras acompañadas de un quinto de Mahou Cinco Estrellas por 4 euros; y, por otro, el concurso final: se premiarán las mejores creaciones en dos categorías, tradicional y reinventada. Los finalistas serán seleccionados por votación popular y cada categoría contará con un premio de 1.000 euros.

Tras el éxito de las ediciones anteriores -con más de 100 establecimientos participantes en una veintena de municipios-, los locales ganadores de 2024, Salabores (categoría reinventada) y D'Tomar (categoría tradicional), ceden el testigo a una nueva generación de aspirantes con ganas de conquistar paladares y llevarse el reconocimiento a la mejor marinera del año.«Es una nueva forma de celebrar la hospitalidad, el sabor y la vitalidad de nuestra tierra», afirma Diego Aroca, jefe de ventas de Mahou San Miguel, la empresa que patrocina el evento. «Llena los bares de vida y premia el esfuerzo de tantos profesionales que trabajan por ofrecer lo mejor».

