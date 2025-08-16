La guía gastronómica 'Totana origen' será actualizada después de once años El Ayuntamiento contará con el sector de la restauración para acometer los trabajos que incluirán la creación de una aplicación para móviles

Pachi Larrosa Sábado, 16 de agosto 2025, 19:40

La Concejalía de Comercio y Hostelería de Totana tiene previsto la actualización integral de la guía gastronómica 'Totana Origen' (gastroguía) y desarrollar una aplicación móvil que recoja la oferta gastronómica local. La pretensión es dar respuesta al acuerdo plenario del pasado mes de mayo, establecido por unanimidad y a iniciativa del Grupo Municipal Socialista, en la que se abogaba también por convocar al sector hostelero interesado para participar activamente en el rediseño de la guía, creando un espacio de diálogo y trabajo conjunto.

La nueva guía gastronómica 'Totana origen' incluiría la renovación de sus contenidos, la incorporación de nuevos establecimientos y las pertinentes modificaciones con una revisión visual y funcional. En el año 2014, se inició una campaña promovida por el Ayuntamiento de Totana denominada «Totana Origen», que tenía como objetivos principales promover la cultura local y el patrimonio histórico, fomentar el turismo y el desarrollo económico o poner en relevancia la gastronomía local, en deﬁnitiva, fortalecer y potenciar la imagen para generar oportunidades económicas para Totana.

Dentro de ese proyecto también se incluyó la creación gráﬁca y aplicación móvil de una guía gastronómica denominada «Gastroguía», donde se incluía información sobre los diferentes locales hosteleros que se unieron a este proyecto, una herramienta que nació con el objetivo de apoyar al sector hostelero con la promoción de la identidad culinaria para difundir nuestras raíces gastronómicas y proyectar al exterior lo mejor de nuestros productos.

Sin embargo, desde entonces han pasado ya 11 años sin que se haya realizado ninguna actualización, seguimiento o campaña de difusión que mantenga viva esta iniciativa.

