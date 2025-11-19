Los grandes chefs murcianos reivindican el renacer del carajillo

Pachi Larrosa Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Cuarentaytres grandes chefs españoles participan en un proyecto único en el mundo: el primer libro dedicado por completo al carajillo, un cóctel tan arraigado en nuestra cultura como inexplorado. Una élite gastronómica - juntos suman un total de 32 estrellas Michelin y 63 Soles Repsol – que desde sus restaurantes reivindican el carajillo contribuyendo al renacer de este clásico de nuestra cultura y elevando a experiencia el momento de la sobremesa. La marca murciana Licor 43 ha decidido reunir todo este talento en el libro '43 Carajillos' con recetas de autor del Carajillo 43. Un 'coffee table book' ya a la venta a un precio de 40 euros, que incluye elementos de coctelería para elaborar el carajillo en casa.

Pablo González-Conejero (Cabaña Buenavista y Especio Cuarentaitrés, Cartagena), María Gómez (Magoga, Cartagena), Juan Guillamón (Almo, Murcia), David López (Local de Ensayo, Murcia) y Marco Antonio Iniesta y María Egea (Frases, Murcia) son algunos de los chefs que apuestan por el carajillo y este proyecto «que se ha convertido en una aventura muy especial por reunirnos en torno a algo tan nuestro», explica Pablo González-Conejero.

El chef de Cabaña Buenavista participa con 'Cuarenthai Trés' de su bartender Ana Isabel Alonso Peral, un carajillo complejo, con matices contrapuestos que se sale de lo habitual. El curry surgió como uno de los aromas complementarios del café. El resultado es un carajillo infusionado con las especias, sugerente y muy apetecible con el toque final del coco. También desde Cartagena, la chef María Gómez y el bartender Adrián de Marcos rinden homenaje a la rica tradición histórica de la antigua Cartago Nova con una versión de Carajillo 43 inspirada en la receta original de Licor 43 y llamada «Liqvor Mirabilis».

También participan varios restaurantes de Murcia Capital. Es el caso de Almo, con el chef Juan Guillamón y el bartender Alberto Hernández, que presentan 'Fresh Apricot' inspirado en la riqueza de la huerta de Europa y en uno de los productos estrella de primavera y verano, el albaricoque. El resultado es un carajillo suave y aterciopelado. Desde Local de Ensayo, David López y Giovanni Morabito proponen 'Esencia Mediterránea', un carajillo inspirado en este mar que potencia esa parte cítrica de los países que viven de cara al Mediterráneo. La intensidad del café gana en una acidez que resulta perfecta para disfrutar en climas cálidos. Por su parte, Marcos Antonio Iniesta y Mar Egea desde el restaurante Frases proponen 'El Dorado', un carajillo con un textura aireada similar a un frappé e inspirado en el color de Licor 43, haciendo alusión a este rasgo distintivo que embriaga a los sentidos.