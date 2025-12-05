La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presentación de la cerveza de Navidad 2025 de Estrella de Levante, en la Glorieta de España, en Murcia Estrella de Levante

Estrella de Levante presenta su cerveza de Navidad, que recaudará fondos para el Banco de Alimentos

Se venderá únicamente en barril en los mercadillos de la Glorieta y la plaza Circular, en Murcia, y en el puerto de Cartagena

LA VERDAD

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:48

Comenta

Estrella de Levante presenta su edición especial de la cerveza de Navidad 2025, que únicamente podrá encontrarse en barril en tres ubicaciones: Mercadillo de Navidad de La Glorieta (Murcia), Mercadillo de La Redonda (Murcia) y el Mercadillo del Puerto de Cartagena. Cada caña tendrá un precio solidario de 2 euros, destinados íntegramente al Banco de Alimentos del Segura para apoyar la campaña navideña dirigida a familias en situación de vulnerabilidad.

Se caracteriza por ser una cerveza compleja, con volumen y un color oscuro, que destaca por su pureza en boca y su equilibrio aromático. Presenta notas dulces, recuerdos a frutos secos, miel, chocolate y biscuit, con un perfil sedoso y exquisito. Su cuerpo profundo y su marcada sensación tostada la convierten en una cerveza ideal para acompañar dulces navideños, comidas intensas o platos tradicionales de estas fechas.

El responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado, destacó la importancia de esta iniciativa: «La cerveza de Navidad es ya una tradición que nos llena de orgullo. Cada año elaboramos una receta especial y este 2025 animamos a todos a probarla en los mercadillos de Murcia y Cartagena.»

Delgado subrayó también el espíritu solidario de la acción: «Cada caña se convierte en apoyo directo al Banco de Alimentos del Segura. Es una manera sencilla y deliciosa de colaborar en Navidad y de demostrar, una vez más, que la cerveza también puede generar impacto positivo en nuestra comunidad.»

