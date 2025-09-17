La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cartel del evento.

Enogastronomía y cultura en La Noche Temática del Vino, en Bullas

Una cita pensada para maridar vino, gastronomía y música en un ambiente festivo y cercano

Pachi Larrosa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:47

El próximo viernes 19 de septiembre a las 21.00 horas, el Centro Joven La Almazara , en Bullas, acogerá 'La Noche Temática del Vino', una cita pensada para maridar vino, gastronomía y música en un ambiente festivo y cercano que se ha consolidado ya en la programación anual de la Ruta del Vino de Bullas. La localidad del Noroeste se prepara para vivir una velada única con motivo este evento, que cada año convierte a este rincón de la Región de Murcia en punto de encuentro de amantes de la enogastronomía y la cultura.

'La Noche Temática del Vino' contará con una muestra enogastronómica de la Ruta del Vino de Bullas, en la que bodegas y restaurantes de la zona ofrecerán al público lo mejor de sus productos. Además, la velada estará amenizada por el grupo Che Swing.

La organización ha previsto un servicio de guardería y animación infantil, facilitando así la participación de todos los públicos. 'La Noche Temática del Vino' se enmarca dentro de la programación de la Fiesta del Vino de Bullas 2025, organizada por el Ayuntamiento de Bullas junto a la Ruta del Vino de Bullas, con el apoyo de la Región de Murcia–Costa Cálida.

