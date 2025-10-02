Tradición marinera, el ingrediente principal del cuarto encuentro de Paraíso Salado

EFQ San Pedro del Pinatar Jueves, 2 de octubre 2025, 01:23 Compartir

San Pedro del Pinatar abrirá mañana la cuarta edición del Encuentro Gastronómico Paraíso Salado en la explanada de Lo Pagán. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el domingo 5, contará con un amplio programa de actividades que gira en torno a la gastronomía y pone en valor la pesca, la salazón y la tradición marinera del municipio.

El evento se dividirá en distintos espacios bien diferenciados. Por la zona de ponencias pasarán destacados chefs del panorama regional y nacional como los estrella Michelin María Gómez, del restaurante Magoga, y José Manuel López, de Peix&Brases, que compartirán escenario con los primeros espadas de los restaurantes Venezuela, La Tropical, Txio Revuelo y Panadería José Antonio. La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar abordará la pesca artesanal a través de una ponencia y degustación de cangrejo azul.

La mítica Calle de las Tapas contará en esta cuarta edición con los restaurantes Cosa Fina Playa, El Gallego, El Rubio 360º, La Cranka, Panadería José Antonio, Helados La Tercia, Horno de Guardia, el Botánico de Ramón y Marisol y restaurante Club Náutico Lo Pagán. La experiencia gastronómica se completará con Cafés Zambú, Bodegas Delampa, Carnes Paco Rosa, Parlamento, Pintxame y Txio Revuelo.

Todos los públicos

En cada jornada habrá conciertos y sesiones de Dj, que pondrán ritmo al fin de semana, y los más pequeños también tendrán su lugar en este encuentro con la zona 'mini gourmet', donde podrán demostrar sus artes culinarias.

Propuestas culinarias en la Calle de las Tapas. Alta afluencia de público en Paraíso Salado. El crítico Sergio Gallego (d) modera el 'showcooking. Ayto. San Pedro

Sin duda, la explanada de Lo Pagán se convertirá a partir de mañana y durante todo el fin de semana en el mejor escaparate para mostrar la riqueza gastronómica y turística de San Pedro. Este punto de encuentro entre tradición y modernidad permitirá enaltecer lo mejor de los productos locales, la profesionalidad de sus restauradores y la singularidad de un entorno natural y cultural.

El Encuentro Gastronómico Paraíso Salado se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de San Pedro del Pinatar, financiado por la Unión Europea a través de fondos 'Next Generation', en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y La Brújula del Gourmet, con el apoyo institucional de 1.001 Sabores Región de Murcia, y la colaboración de Estrella Levante, Coca Cola, Zambú, Puerto Marina de las Salinas, Panasa y la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar.

En la presentación oficial de este evento, celebrada recientemente, el alcalde de San Pedro, Pedro Javier Sánchez, subrayó que el Ayuntamiento apuesta por el turismo gastronómico desde hace años como una de las líneas estratégicas para impulsar la hostelería y generar nuevas oportunidades para sectores clave como la pesca o la industria de la salazón. Al acto también asistieron Javier Castejón, concejal de Turismo, y Manolo Sotomayor, promotor de Paraíso Salado.

PROGRAMACIÓN

Viernes 3 de octubre

12h. Ponencia con degustación: 'Raíces saladas, tierra vieja', por María Gómez, de Magoga.

13h. Ponencia con degustación: 'La cocina popular de vanguardia dentro de la Marina Alta', por José Manuel López, de Peix&Brases.

15.30h. Dj Anfri.

18h. Zona 'mini gourmet' con talleres de cocina para niños.

19h. Ponencia con degustación: 'Verónicas Colmado de Pan y producto local', por Tomás Écija, de El Albero, y Juan Antonio García, de La Subirana.

20h. Ponencia con degustación: 'El avión de la princesa', por Patricia Pérez, de Panadería José Antonio.

20h. Apertura zona de tapas.

22h. Concierto: 'Con P de Pop', con Lydia Martín.

00h. Dj Session.

Sábado 4 de octubre

10h. Visita guiada 'Paisaje salinero'.

12h. Apertura zona de tapas.

12h. Ponencia con degustación: 'Los arroces de El Rubio 360', por Nerea López, de El Rubio 360.

13h. Ponencia con degustación: 'La pesca artesanal del Mar Menor', por la Cofradía de Pescadores de San Pedro, con degustación de cangrejo azul.

15.30h. Dj Anfri.

17h. Visita guiada 'Sendero azul: Caminando entre molinos salineros'.

18h. Zona 'mini gourmet' con talleres de cocina para niños.

19h. Ponencia con degustación: 'La cocina de Joaquín', por Joaquín Madrid, de El Rincón de Joaquín.

20h. Ponencia con degustación: 'El canelón del mar', por Juan Carlos Méndez, de La Tropical.

20h. Apertura zona de tapas.

22h. Concierto 'Fraguel Pop'.

00h. Dj Session.

Domingo 5 de octubre

12h. Ponencia con degustación: 'Txio Revuelo, más que hamburguesas y sushi', por Rubén Delgado, de Txio Revuelo.

13h. Ponencia con degustación: 'El caldero en cinco pasos', por Restaurante Venezuela.