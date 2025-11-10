La Mariposa de Fran celebra la Semana de la Cocina italiana con una cena gourmet El evento, que se celebra en todo el mundo, cuenta en Murcia con el concurso de la embajada italiana en España y el consulado de Barcelona

Con motivo de la celebración -en todo el mundo- de la Semana de la Cocina Italiana, el restaurante La Mariposa de Fran, ubicado en Murcia, celebra el próximo 26 de noviembre una cena gourmet cuyo lema es un homenaje a la región de Abruzzo, en la que están involucradas la embajada italiana de Madrid y el Consulado de Barcelona.

La Mariposa de Fran es uno de los mejores restaurantes italianos de Murcia, regentado por el chef Francesco D'amico, natural de Nicotera, en Calabria y afincado en la capital murciana, que ha diseñado un menú para la ocasión. La propuesta gastronómica consiste en platos propios de la región de Abruzzo -situada en el centro meridional de Italia- como tabla de quesos y embutidos de la zona, spaghetti alla chitarra con salsa de carne, Arrosticini (pinchos de carne de oveja y Parrozzo (bizcocho de chocolate), regado todo con vinos de la zona.

La Semana de la Cocina Italiana, que este año llega a su décima edición, se celebra bajo el lema «La cocina italiana entre salud, cultura e innovación». Se trata de es un evento cuyo programa se desarrolla en realidad a lo largo de todo este mes en numerosos países del mundo y recoge un amplia propuesta de actividades coordinadas por las embajadas del país transalpino. Es de una de las principales iniciativas destinadas a la promoción de la cultura gastronómica italiana en el extranjero, y se desarrollará en todo el territorio español, involucrando a instituciones locales, chefs, y expertos en gastronomía..

El precio del cubierto será de 40 suros con maridaje incluido y las reservas pueden hacerse en la web www.lamariposadefran.es y los teléfonos 683 641 957 y 672 829 180.

