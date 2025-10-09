La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las camareras prepara las mesas en el comedor del restaurante. V. Vicéns / AGM

Carne cerca del mar

El restaurante Acapulco lleva años lleno hasta la bandera gracias a unos precios populares, una cocina tradicional con buen producto y un servicio ágil y atento

Sergio Gallego

Sergio Gallego

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:44

Yo tampoco pensaría en pedirme carne a la piedra si voy a comer a San Pedro del Pinatar, así de primeras. No soy lilo del ... todo. Pero hay veces que uno reserva un apartamento o un hotel en la costa murciana y, a los cuatro días de hincharse a calamares, langostinos, gallo pedros y lubinas, llega ese momento en el que se pone a soñar con un poco de sangrante carne roja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

