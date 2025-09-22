Las cocinas regionales se abren al mundo

Pachi Larrosa Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

De nuevo un imponente 'muro' formado por más de una tonelada de frutas y hortalizas de la Región de 32 variedades distintas será la seña de identidad, la imagen que mejor identificará el espacio que 1.001 Sabores Región de Murcia ocupará en las dos próximas grandes citas de la gastronomía nacional e internacional: Alicante Gastronómica, que se celebrará del 3 al 6 de octubre y San Sebastián Gastronomika, del 6 al 8 del mismo mes.

Un 'ejército' formado por 60 cocineros, pasteleros, sumilleres y productores forman parte de la delegación regional que se encargará de realizar hasta 54 acciones –'showcookings', demostraciones de producto, presentaciones, catas...– llevando a estos dos grandes escenarios los valores de la gastronomía regional y, en consecuencia, de su cultura, patrimonio e historia.

Los datos de esta participación fueron desvelados ayer por la consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa, en las instalaciones del Centro de Cualificación Turística, donde estuvo acompañada por medio centenar de chefs y, en particular por Alejandro Ibáñez, jefe de cocina del restaurante Señorío de Barahonda, quien expondrá una ponencia en el Auditorio Principal de San Sebastián Gastronómika. Para la consejera se trata de «mantener e incrementar la apuesta del Gobierno regional por estar presente en todas las grandes oportunidades para mostrar al mundo las virtudes de nuestra oferta». Conesa precisó que «nuestra gastronomía es un tesoro que forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, y es una gran herramienta para el desarrollo del turismo y, en consecuencia de la economía regional». De hecho, según un estudio de la Universidad de Murcia, ocho de cada diez turistas que llegan a la Región lo hacen atraídos por su gastronomía.

A orillas del Urumea

En el gran escenario del Palacio del Kursaal, en San Sebastián, en el congreso gastronómico más relevante del mundo, la presencia de la Región se hará patente en distintos espacios. Así, en el auditorio principal el joven chef Alejandro Ibáñez, jefe de cocina del restaurante Señorío de Barahonda, en Yecla, desarrollará una ponencia sobre el uso de las lías del vino –las levaduras que han provocado la fermentación del vino, que son desechadas una vez cumplido su papel– en diferentes elaboraciones culinarias. Para Alejandro la clave es «aprovechar al máximo lo que nos proporciona el entorno inmediato. No concibo que en nuestro menú, en pleno Altiplano, por ejemplo, ofrezcamos una ostra», señaló. Además en otra de las salas anexas hará lo propio Nacho Abellán, chef y copropietario del restaurante Hispano, que en 2026 cumplirá 100 años, y todo un equipo del restaurante La Tropical, de Los Alcázares, se hará cargo de diferentes ponencias. Otras 22 actuaciones ubicadas en el 'stand' regional completarán el programa de la participación de la región de Murcia en el gran evento de la gastronomía internacional.