Un cirujano bariátrico desvela el 'secreto' de los italianos para que la pasta engorde menos: «Es más saludable»

A la boloñesa, a la carbonara o con pesto. Da igual con qué salsa se acompañe: la pasta es uno de los platos estrella de la cocina italiana y, a día de hoy, no falta en casi ningún menú, tanto en hogares como en restaurantes. Podría pensarse que su éxito radica únicamente en su sabor, que, sin duda, es un factor clave, pero otro de esos puntos fuertas está en su versatilidad.

La pasta puede ser la solución perfecta para una comida rápida cuando no sabes qué cocinar, o bien puede formar parte de una receta elaborada digna de un restaurante en pleno centro de Roma. Desde las clásicas combinaciones con tomate hasta las versiones más creativas con pescado, marisco, verduras o salsas exóticas, este ingrediente es capaz de adaptarse a todos los gustos y ocasiones.

Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, todavía existen prejuicios sobre su consumo, especialmente relacionados con la creencia de que 'la pasta engorda'. Lo cierto es que esto no es más que un mito. Al igual que con cualquier otro alimento, el problema no está en el producto en sí, sino en su frecuencia de consumo y en cómo se combina dentro de una dieta. Si se incluye en un patrón alimenticio equilibrado, la pasta no tiene por qué ser perjudicial para el peso. Además, en el mercado existen alternativas más saludables, como la pasta integral o aquella elaborada con legumbres, que aportan mayor cantidad de fibra y proteínas.

Pero incluso sin recurrir a estas versiones, hay pequeños trucos que pueden hacer que la pasta sea más saludable y fácil de digerir. Así lo ha explicado Leonardo Rejón, cirujano bariátrico y divulgador en redes sociales sobre nutrición y pérdida de peso.

Muchos prefieren la pasta al dente', un término italiano que describe el momento ideal de cocción: cocida pero con una leve resistencia al morderla. Otros, en cambio, la prefieren más blanda. Y es ahí precisamente, en el gusto del comensal, donde reside el secreto: la cocción de la pasta.

El 'secreto' de los italianos para que la pasta no engorde

Según Rejón, la mejor manera de consumir la pasta es precisamente al dente. Al estar menos cocida, su almidón no se absorbe por completo en el organismo y parte de él se convierte en un tipo de fibra resistente. «Por eso los italianos que comen la pasta al dente no la asimilan igual y no engorda tanto», afirma el experto.

Según explica en el 'post' que ha compartido en su perfil de Instagram, consumirla en este punto tiene varios beneficios: reduce el índice glucémico del plato, lo que significa que los azúcares se liberan más lentamente en el organismo; prolonga la sensación de saciedad, ayudando a evitar el picoteo entre comidas; y además, requiere una mayor masticación, lo que favorece la digestión.