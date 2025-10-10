Bodegas, restaurantes, foodtrucks, catas y charlas cierran el programa de La Matavendimia en Jumilla El último fin de semana de octubre se celebra este evento, que es una celebración del final de las labores de cosecha de las uvas

Una veintena de bodegas de la Denominación de Origen protegida Vinos de Jumilla, una feria de foodtrucks, estaciones de varios restaurantes de la localidad con una oferta de gastronomía tradicional -gazpachos jumillanos, caldo con pelotas, marineras, arroces típicos y montaditos, entre otros-, talleres, charlas y actuaciones musicales conforman el programa de la Matavendimia, la fiesta con la que la localidad celebra el final del periodo de cosecha.

La fiesta, que se celebra el último fin de semana de este mes, contará con un servicio de autobuses desde Murcia y Cartagena puesto en marcha por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

La enogastronomía es, pues, uno de los referentes clave de esta convocatoria, en cuyo programa caben también n umerosas actividades: el sábado a las 12 horas el sumiller Pascual Ibáñez ofrecerá un «taller sensorial para padres e hijos», en torno a una cata de chocolates, frutas y vinos, que propone compartir una experiencia entre padres e hijos para detectar «el gusto particular» a través de una cata informal e interactiva, donde mostrará a los asistentes cómo reconocer la calidad de los alimentos, fomentando en los niños el interés por conocer los productos genuinos (singulares) y su importancia en una alimentación sana y equilibrada.

El mismo sábado por la tarde, se celebrará una sesión muy especial titulada 'Comer y beber en Jumilla, una rica, rica historia', con el periodista gastronómico Pachi Larrosa, padrino de la primera Matavendimia, quien llevará a cabo un diálogo con el arqueólogo jumillano Emiliano Hernández Carrión, y la sumiller Eva López, de Restaurante De Loreto, sobre las distintas etapas históricas de los vinos y los platos emblemáticos de la gastronomía jumillana. Un legado que las distintas civilizaciones han dejado en el Altiplano en forma de productos, elaboraciones y hábitos alimentarios, desde los íberos hasta nuestros días.

El domingo, la jornada se iniciará con la actuación de Coros y Danzas de Jumilla, y a las 12 horas, el departamento técnico del Consejo Regulador, con Joaquín Salamero al frente, ofrecerá el «primer concurso de cata a ciegas Matavendimia», en la que los participantes serán guiados a través de distintas pruebas, algunas por parejas, donde mostrarán sus conocimientos y dejarán salir sus instintos a la hora de valorar distintas muestras de vinos. Será un concurso abierto a todos, donde pueden participar tanto iniciados a la cata como principiantes.

Otras catas y colaboraciones incluirán, los maridajes con quesos DOP Queso de Murcia y DOP Queso de Murcia al vino con la sumiller Guillermina Sánchez-Cerezo, y los maridajes castellano-manchegos y murcianos del territorio DOP Jumilla, con el sumiller Álvaro de Miguel.

En la web de la feria, así como desde la web de Turismo de la Región de Murcia se podrán ver las seis distintas opciones para reservar el servicio de autobuses desde Murcia y Cartagena; y las entradas para las actividades se pondrán a la venta desde la web el próximo miércoles 15 de octubre.

Cultura del vino

La Matavendimia, es un evento realizado en colaboración con la Consejería de Turismo de la Región de Murcia a través de ITREM, el Ayuntamiento de Jumilla, la Ruta del Vino Jumilla, la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, y se consolida cada año, juntando a más de 8.000 personas en un fin de semana que propone cultura del vino y diversión en un entorno tranquilo y familiar. El año pasado, la cifra de negocio del fin de semana superó los 500.000 euros y puso el cartel de lleno en todos los establecimientos hoteleros y gastronómicos de Jumilla y alrededores, recibiendo visitantes de todos los lugares de la Región de Murcia, provincia de Alicante y Albacete. En esta edición, la feria cambia su ubicación al Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola, en el centro de Jumilla, y mantiene sus horarios el sábado de 11 a 23 h., y el domingo de 11 a 17 horas, y contará con Encarna Talavera como madrina.

El nombre de Matavendimia significa el fin de la vendimia en Jumilla, y tras ese hito importante que une a toda la familia, los jumillanos celebran una fiesta. El Consejo Regulador recoge el testigo, y lleva esta tradición de festejar el fin de la vendimia fuera de su territorio, usando este sobrenombre para referirse a una muestra que durará todo el fin de semana, y que, después de 3 ediciones exitosas, se posiciona como uno los eventos anuales de referencia en el sureste español.

Se trata de un encuentro experiencial y festivo en torno a la cultura del vino DOP Jumilla, donde poder dar a conocer de cerca la riqueza de esta comarca natural y funcionar como un escaparate de la realidad vinícola y enoturística de las bodegas que hacen la DOP Jumilla un territorio único, lleno de experiencias y vinos para compartir. Organizada por el Consejo Regulador DOP Jumilla y sus bodegas, con el apoyo del Ayuntamiento de Jumilla, Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Ruta del Vino de Jumilla y Federación de Peñas de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla, la Matavendimia, es un encuentro anual destinado tanto a público aficionado como al sector más especializado.