Los Alcázares celebrará el II Encuentro Sardinero el sábado 23 de agosto El evento, enmarcado en la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, contará con pasacalles, música en directo y actividades gastronómicas

Pachi Larrosa Sábado, 16 de agosto 2025, 17:34

La gastronomía murciana estará presente en el II Encuentro Sardinero que se celebrará el 23 de agosto en Los Alcázares. Una oferta a disposición de los asistentes en los ventorrillos, que ofrecerán las elaboraciones y tapas típicas de la cocina regional, y la actuación en directo del grupo La Banda de Ases.

El Ayuntamiento de Los Alcázares presentó oficialmente la segunda edición del Encuentro Sardinero, que será el broche final de la 53ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Se trata de una jornada repleta de actividades que arrancará a primera hora de la mañana con la visita de la Agrupación Sardinera a las dos residencias de mayores del municipio, repartiendo obsequios y compartiendo momentos entrañables.

Por la tarde, a partir de las 20.30 horas, se iniciará un gran pasacalles desde la Plaza del Espejo, recorriendo el paseo marítimo hasta el Espacio Sardinero que se ubicará en la Plaza Manuel Floreal Menárguez, junto al Ayuntamiento de Los Alcázares. «La música de charangas, los grupos sardineros, el colorido y el reparto de juguetes llenarán de vida el paseo marítimo, recreando el ambiente festivo del tradicional Entierro de la Sardina, adaptado al verano alcazareño», apunta el concejal de Festejos José Carlos Castejón.

En el acto de presentación intervinieron el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera; el concejal de Festejos, José Carlos Castejón; el presidente de la Agrupación Sardinera de Murcia, Pablo Ruiz; y el artista murciano Álvaro Peña, autor del cartel de esta edición. El alcalde, Mario Pérez Cervera, subrayó durante la presentación que «esta celebración, que iniciamos hace solo un año, ya forma parte de nuestras tradiciones y supone una oportunidad única para mostrar a todos los visitantes lo mejor de nuestras costumbres, música y hospitalidad». Por su parte, el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz, ha destacado que «este encuentro es un momento de unión, alegría y orgullo, en el que alcazareños y visitantes podrán disfrutar del espíritu sardinero en un enclave tan especial como nuestro paseo marítimo y la plaza del Ayuntamiento».

