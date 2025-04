Programación musical ecléctica y variopinta para animar las fiestas

El Kanka, MClan, Fernando Rubio, Russian Red y The Prototypes son algunos de los artistas que participan en la gala de Cirugía Solidaria.

Antonio Zaragoza Martes, 22 de abril 2025

Tal y como está el mundo, es una auténtica delicia poder disfrutar un año más de todo cuanto deparan las queridas y esperadas Fiestas de Primavera, que una vez más llegan con la música en directo como perfecto compañero de viaje, comenzando por la puerta grande con el Festival Primavera Sardinera, que contó en esta primera edición con las actuaciones del grupo Lori Meyers y Vera Fauna en el Cuartel de Artillería.

Los conciertos tendrán continuidad mañana miércoles en el Teatro Circo de Murcia (20.30 horas) con el evento organizado por la ONG Cirugía Solidaria, entidad sin ánimo de lucro compuesta por grandes profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que este año celebra su 25 aniversario con varias actividades. Una de ellas será esta gala, que contará con varios de los mejores grupos y solistas de la Región de Murcia, entre los que se encuentran los legendarios Marañones, El Kanka, María de Juan, M Clan, Carmesí –una de las ganadoras del CreaMurcia–, Sara Zamora –segundo lugar en el Festival de San Remo Senior celebrado el pasado mes de octubre en Italia–, Nunatak, Rata, Fernando Rubio y The Inner Demond, o Jorge Guirao, que tras la disolución de Second, ha formado un nuevo proyecto junto a Don Fluor llamado Vruto DJ. Sin duda, una gala que será un encuentro de amistad, música y solidaridad.

El Teatro Circo sigue acogiendo, como todos los años, grandes conciertos, que empezaron ayer con Ruto Neón, Colectivo da Silva y Mala Cotton. El próximo jueves, 24 de abril, le tocará el turno a la incombustible Orquesta Mondragón con su legendario líder Javier Gurruchaga que, tras más de 45 años en activo, sigue con la misma fuerza y ganas de juerga de sus mejores momentos.

Un día después, le tocará el turno a Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red, con su rica fusión de estilos tan diversos como el folk, el pop o el indie. La artista, con una larga y exitosa trayectoria repleta de grandes trabajos que le han hecho ganar muchos premios y el respeto y apoyo de crítica y público, cuenta con una gran legión de seguidores en la Región de Murcia.

Ese mismo día 25, pero en el Auditorio Murcia Parque (21.30 horas) actuará Paul Thin, uno de los nuevos ídolos de la música española, surgido de la última edición del fenómeno mediático y musical que es 'Operación Triunfo', donde quedó segundo. Actualmente está de gira con 'Reboot', un álbum de debut tan original como interesante, donde el artista muestra las ganas de experimentar hacia nuevos y muy diferentes sonidos.

También el viernes 25, en la Sala REM a las 22 horas estará Sharif. El reconocido rapero maño ha logrado gran éxito con su lírica sentimental y con su nuevo álbum 'Capricornio', con el que está recorriendo todo el país.

Siguiendo con el día 25, La Puerta Falsa acogerá el concierto de Alis, prestigioso músico y productor que tras varios discos ahora presenta 'Origen y Conmigo' donde dice que «siempre intento cambiar para no quedarme en el mismo lugar, tengo ganas y fuerza para seguir creando cosas nuevas».

Y así llegamos al sábado. La plaza Julián Romea acogerá al gran dúo de artistas murcianos compuesto por Nito Rock, guitarrista que tras varios años colaborando con grandes como Javier Vargas, irrumpe con su álbum 'Haciendo Rock & Roll', en el que fusiona estilos como el blues, el surf o el westen y para el que ha contado con un productor de lujo como es Miguel Bañón. El dúo lo completa la banda El Sótano del Doctor, conocido como los siete magníficos, porque ese es el número de sus componentes. Todos ellos tienen importantes profesiones, pero es la música su talismán y el punto de unión para que sigan subiendo al escenario con sus refrescantes versiones ochenteras.

Ese mismo día 26 de abril (22.00 horas), la sala Garaje Beat Club acudirá fiel a su cita anual con el drum and bass. En este caso contará con la presencia de los británicos,The Prototypes, los sevillanos Dub Element, el gaditano Oto, No Aka, Septem y Rubreat.

El domingo 27 (18.00 horas) llegan a La Puerta Falsa dos de los grandes nombres de la música alicantina. Por un lado, Pedro Zapata, cantante y músico con una larga y exitosa carrera, que presentará su nuevo disco 'Sin Miedo'; y, por otro lado, Ilinoise, la nueva estrella del pop alicantino y muy pronto del nacional tras publicar su primer disco 'Antes de Tiempo', producido por Juan Carlos Jiménez y el murciano Jorge Guirao, que la artista ha visto como el mejor profesional para dirigir su carrera.

Antesala del Warm Up 2025

Y por si alguien se queda con ganas de más fiesta y música, todo esta programación será un aperitivo de lo que deparará la próxima semana el Warm Up 2025, que llega esta edición con un amplio y selecto plantel de artistas. Se celebrará los días 2 y 3 de mayo en el recinto de La Fica, que contará con cuatro escenarios diferentes que detallamos a continuación.

Escenario Estrella de Levante: Viernes, 2 de mayo (Mando Diao, Franz Ferdinand, Mikel Izal y Claptone). Sábado, 3 de mayo (Fangoria, Amaia, MIA y Cristal Fighters).

Escenario ElPozo King Upp: Viernes, 2 (Rufus T. Firelly, Niña Polaca, Zahara, Carolina Durante y Varry Brava). Sábado, 3 (Alcalá Norte, Sexy Zebras, Siloé, Dorian y Polo & Pan).

Escenario ENAE: Viernes, 2 (Pablo Pablo, Rhalpie Choo, Trashi, Julieta, Fat Dog, Neo Verbeneo y el ganador del concurso Región de Murcia Suena). Sábado, 3 (Joseluis, Shego, Barry B, The Ks, Baiuca, HGofe y Flash Show).

Escenario ESC: Viernes, 2 (Teo Lucadamo, REM D.J. Ultralagrima, Ruptura, Baby Moroco, Surf 2 Glory, Roza Terenzi, Orojondo y Surusinhle). Sábado, 3 (Tristán y Suave, Fernanda Arrau, Skito, THC, Bashkka y Merca Bae).

En definitiva, llegan días cargados de música en directo con mucho y muy variados estilos donde elegir, para que estas Fiestas de Primavera suenen mejor que nunca.