«Ver a la Reina de la Huerta es ver a Murcia en su máxima expresión»

La primavera ha llegado a Murcia en forma de sonrisa huertana. Alba Franco y Alejandra Belmonte, de 22 y 11 años respectivamente, se han convertido ... en las nuevas y flamantes Reinas de la Huerta de Murcia, que lucirán la corona de azahar durante el próximo año. Son ya las máximas representantes, en sus categorías mayor e infantil, de las peñas huertanas, de las tradiciones y del folklore murcianos que con tanto tesón estas agrupaciones mantienen.

Este pasado viernes, 4 de abril, día de la gala de elección, quedará marcado en su calendario vital como el que hizo que sus vidas dieran un giro importante; también ese día terminaron semanas de nervios y de incertidumbre por conocer qué nombres guardaban con celo los sobres que el jurado entregó al notario con las elegidas, tras pasar con las candidatas las jornadas de convivencia.

Las designadas fueron proclamadas en la gala que acogió el Teatro Romea, en la que también se eligieron las correspondientes damas de sus cortes de honor; catorce niñas y jóvenes que acompañarán y arroparán a sus reinas en todos los actos a las que las convoquen.

«Todavía no me lo puedo creer», es la frase reiterada por ambas, que en su primera mañana de reinado no dejaron de recibir saludos y elogios de los murcianos y turistas que abarrotaban este sábado el centro de la ciudad. Hasta hubo un «¿Pero sois vosotras?», de una vecina que, incrédula, las miraba mientras iba a cruzar un semáforo acompañada por su familia.

Para la peña El Membrillo, de Zeneta, Alejandra Belmonte Chekh se ha convertido en la primera candidata que accede, tanto en la categoría infantil como mayor, a la corona de azahar; mientras que para El Caliche, de Los Garres, Alba Franco Sánchez, es la segunda mayor. La primera 'subió' al trono huertano en el año 1986; y la única representante infantil, por ahora, lo logró en el año 1990.

«Para mí, la figura de la Reina de la Huerta ha sido siempre un referente, un modelo a seguir; me presenté de pequeña pero no conseguí nada y aun así supe que tenía que seguir intentándolo; cada vez que veía a la Reina veía a Murcia en su máxima expresión», relata Alba, que la noche de la gala llevaba puesto el primer refajo que bordó ella sola. «Pocas veces he sido tan feliz como lo soy ahora», insiste.

«Tenemos que conseguir que no nos sigan confundiendo con las falleras»

Alba estudia el último año del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Murcia, y tiene claro que «no pasa nada» si cumplir con sus nuevas obligaciones la llevarán a tener que retrasar un año «o dos, o los que hagan falta» su licenciatura. «Sé que va a haber 'turbulencias', pero ni soy la primera ni seré la última a la que le pase; tengo claro que mi prioridad es esta».

Preguntada por el futuro de las peñas y la necesidad de que los más jóvenes se decidan a dar el paso y apuntarse para que el relevo generación se dé, Alba Franco tiene clara la respuesta: «Creo que lo que se debe hacer es compartir a los integrantes más jóvenes entre las peñas; la gente joven entre los pueblos nos conocemos».

El reconocimiento de esta gran familia y sus tradiciones fuera de la Región es otro de sus objetivos: «Tenemos que conseguir que no nos sigan confundiendo con las falleras; falta mucha cultura murciana en el resto de España y es nuestra labor lograrlo; para eso estamos nosotras».

Ampliar Alejandra Belmonte y Alba Franco, este sábado, en la fuente de la Glorieta de Murcia. José Luis Ros Caval / AGM

A punto de no llegar a la gala

Alejandra Belmonte es la mayor de tres hermanos y estudia Sexto de Primaria. Tras la sorpresa de la noche de este viernes, empieza a sonreír más abiertamente. La noche de la gala, al oír su nombre y verse en el escenario ya como reina infantil, no daba crédito y se le notaba.

«No me lo esperaba para nada, ni siquiera salir de dama; no sabía qué hacer», reconoce. De hecho, estuvo a punto de perderse la elección porque estaba en Madrid en un viaje de estudios. Fue su padre el que subió a la capital a recogerla; en ese momento estaba en Aranjuez.

Se apuntó a la elección animada por una de sus mejores amigas de la peña. «Me dijo, 'ganes o no ganes te lo vas a pasar genial', y así ha sido», explica más relajada. Desde que su nombre se anunció en el Teatro Romea no ha parado de recibir felicitaciones de todas sus amigas, que también «se alegran mucho por mi, como toda mi familia».

Su peña, El Membrillo le ha preparado una fiesta para celebrar la designación como Reina Infantil. «Son mi segunda familia, siempre están ahí, en las buenas y en las malas», dice, y comenta que quiere aprovechar su paso por este cargo para que «niños y niñas, y todo el mundo» aprenda más «nuestras costumbres». Y, como anécdota, relata que «hay gente que se piensa que nuestro peinado es de pelo artificial, no es el nuestro».

Alejandra se ve capaz de terminar bien el curso, «porque voy muy bien en los estudios», y señala que, de mayor, quiere estudiar Información y Turismo. «Voy a aprovechar a tope la experiencia, porque, además, me encanta viajar».