Teresa Sánchez Franco: «Poder difundir la identidad huertana sería un honor»

Teresa Sánchez Franco tiene 21 años y opta a hacerse con el título de Reina de la Huerta por la peña La Carreta, en Llano ... de Brujas. Estudia el grado en Ingeniería Química en la Universidad de Murcia y, en sus ratos libres, disfruta de la lectura y la cocina.

–¿De dónde le viene el vínculo con su peña y qué es lo que más le gusta?

–Mi padre fue socio fundador de mi peña y, gracias a él, pertenezco a este mundo desde que nací. Podríamos decir que aprendí antes a bailar y a tocar las postizas que a andar. Si tuviera que elegir una única cosa, sería indudablemente la gran familia que formamos. Disfruto cualquier cosa si la hacemos juntos, desde las actuaciones con el grupo de coros y danzas hasta las barracas que montamos en la Feria de Murcia.

–¿Por qué se presenta a Reina de la Huerta? ¿Le ha animado alguien?

–Cuando me presenté de pequeña, me animó mi familia. Actualmente, lo hago por mí, porque quiero representar a mi peña y, sobre todo, a Murcia. No obstante, mi familia y mis amigos me han apoyado desde el momento en el que decidí empezar esta aventura.

–A nivel personal, ¿qué supondría alzarse con la codiciada corona de azahar?

–Poder difundir la identidad huertana sería un honor para mí, ya que ser Reina de la Huerta ha sido mi sueño desde que era pequeña. Me encantaría convertirme en la voz y el rostro de una tradición que nos une y nos enriquece.

–¿Cree que el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia que se conmemora este año es un buen momento para impulsar la promoción de las tradiciones huertanas?

–Sin ningún tipo de duda, este año se presenta una ocasión extraordinaria para destacar nuestra riqueza cultural y acercar las tradiciones huertanas a un público más amplio. Y lo estamos consiguiendo gracias a las distintas actividades que se están realizando en este sentido.