Silvia Sánchez Torralba: «Sería un orgullo poder llevar a Murcia por bandera»

La peña El Membrillo, ubicada en la pedanía de Santiago y Zaraíche, presenta como candidata a Reina de la Huerta 2025 a Silvia Sánchez Torralba. ... Con 23 años, ya ha terminado el grado universitario en Economía y actualmente está cursando un máster en Sostenibilidad. Estudios que la joven compagina con su trabajo como administrativa contable y de finanzas.

–Cuando sus obligaciones académicas y laborales se lo permiten, ¿a qué le gusta dedicar su tiempo libre?

–Me gusta mucho leer y cocinar pero, sobre todo, mi mayor afición es comer.

–¿Desde cuándo forma parte de la peña huertana El Membrillo?

–Pertenezco a mi peña desde que tenía 6 o 7 años y lo que más disfruto es el baile. Fue lo que me atrajo para entrar y lo que me ha permitido durante todo este tiempo vivir momentos maravillosos con mis compañeros, que son como parte de mi familia.

–¿Por qué ha decidido presentar su candidatura para aspirar al título de Reina de la Huerta?

–Cuando me presenté como candidata infantil, me quedaba embelesada con las mayores, siempre tan elegantes y llenas de gracia. Desde entonces, supe que tenía que vivir la experiencia. Aunque tomar esta decisión ha sido posible gracias a todas las personas que me apoyan en esta aventura, tanto en mi peña como en mi familia.

–¿Cumpliría un sueño si resultase elegida?

–Sería un orgullo poder llevar a Murcia por bandera, dentro y fuera de la Región. Para cualquier murciana es un sueño ser elegida Reina de la Huerta.

–¿Cómo contribuiría a la promoción de la cultura huertana?

–Me gustaría llevar el folclore fuera de la Región e incluso de España. Además, acercaría nuestra tierra a través de las costumbres huertanas a las personas que aún no han tenido la suerte de venir a Murcia y conocerla de primera mano.