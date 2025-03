Carmen Arnau González: «Siempre me han inculcado las tradiciones huertanas»

La peña El Mortero, en Los Dolores, presenta como candidata a alzarse con la codiciada corona de azahar a Carmen Arnau González. La aspirante a ... Reina de la Huerta tiene 22 años y es graduada en Educación Primaria. Entre sus aficiones, destacan leer, ver series y hacer deporte.

–¿Cómo llegó a su peña huertana y qué es lo que más disfruta?

–Pertenezco a mi peña huertana desde los 14 años y mi parte favorita es el montaje de la barraca, ya que es un momento en el que nos ayudamos los unos a los otros y compartimos vivencias preciosas, con cantes y jotas de por medio.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso como candidata? ¿Le ha animado alguien?

–Me presento como candidata ya que para mí sería un orgullo poder representar las tradiciones murcianas, pero sobre todo a mi peña. Todos mis familiares, amigos y miembros de El Mortero me animaron a presentarme, aunque también tengo que decir que no hizo falta que me convencieran mucho.

–¿Qué supondría alzarse con la corona de azahar?

–Obviamente, si tengo el placer de ser elegida sería un sueño cumplido, no solo para mí, sino para todos los que me rodean, ya que siempre me han inculcado las tradiciones huertanas.

–¿Qué le gustaría transmitir, en el caso de hacerse con el título?

–Si tengo el honor de ser elegida Reina de la Huerta de Murcia, me encantaría aportar mi amor por nuestras tradiciones y representar con orgullo las costumbres, gastronomía y vestimenta, ayudando a difundir y poner en valor nuestra cultura huertana.

–¿Cree que el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad es un momento clave para promocionar la cultura huertana?

–Siempre es un buen momento para darle visibilidad a las costumbres murcianas, más aún con esta celebración. Es una oportunidad única para promocionar la Región de Murcia.