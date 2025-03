Andrea Aragón Ayala: «Me gustaría transmitir el amor que siento por Murcia»

Andrea Aragón Ayala es la aspirante a alzarse con la corona de azahar de la peña huertana La Crilla, de Puente Tocinos. Tiene 23 años ... y es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

–¿Desde cuándo forma parte de su peña y qué es lo que más le gusta?

–Puedo decir que nací en la peña. Mi madre ya pertenecía a ella y soy huertana desde que tengo uso de razón. La barraca que montamos en las Fiestas de Primavera es de las cosas que más disfruto, junto a la Semana de la Huerta y el Mar de Los Alcázares y todo lo relacionado con la comida típica murciana.

–¿Por qué ha decidido presentarse como candidata a Reina de la Huerta?

–Me presento porque me gustaría transmitir el amor que siento por Murcia. Sé que sería un año inolvidable y me encantaría vivir las Fiestas de Primavera desde dentro, empapándome de todos los entresijos. Toda mi familia y mis amigos están en la peña y siempre me han animado a presentarme, por lo que están encantados de que este año haya dado el paso.

–Si resultara elegida, ¿sería un sueño cumplido?

–Supondría más que un sueño, sería un honor poder llevar el escudo de mi Región allá dónde vaya. Representar a Murcia como Reina de la Huerta es algo que toda huertana sueña, y yo me considero huertana hasta la médula.

–¿Qué aportaría a la gran familia huertana?

–Me considero una persona muy alegre, así que aportaría alegría. Además, tengo mucho interés por conocer cada rincón de la Región, por lo que resaltaría mi disfrute e ilusión.

–¿Qué le parece que la ciudad celebre el 1.200 aniversario de su fundación?

–Creo que este año hay que apoyar las tradiciones huertanas aún más si cabe para que sigamos creciendo y llegando a más gente. Murcia sigue siendo desconocida para algunas personas, pero todo el que viene se enamora.