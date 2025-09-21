La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marco Pérez (i) y Emilio de Justo salen a hombros de La Condomina tras la faena de ete sábado por la tarde. Ros Caval / AGM

Una sinfonía llamada Marco Pérez

El joven de 17 años causó sensación en La Condomina y salió por la puerta grande junto a Emilio de Justo, que interpretó el toreo de verdad; Castella no tuvo opciones de triunfo

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:00

Ciento once años cumplía la Corrida de la Prensa. Tras el paseíllo, los representes del Colegio Oficial de Periodistas, Miguel Massotti, decano, Chema Serrano, Juan ... Antonio de Eras, y Rafael Fuster, autor de la portada de la revista 'La prensa en 7 tardes', entregaron unos recuerdos a la terna de este año, compuesta por Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez, que se enfrentaron a una entipada corrida de Juan Pedro Domecq en la que solo dos toros tuvieron fondo de verdad, el quinto y el sexto. Empezaremos por ese último, al que saludó Marco Pérez con una larga cambiada pegado a tablas para estirarse después a la verónica y rematar a una mano. Empujó el de Juan Pedro a la cabalgadura montada por Sandoval y, tras el puyazo, entró al quite Marco por chicuelinas cerrando con la revolera. Había brindado el toro de su presentación al respetable y repitió brindis en este toro que cerró la corrida. Desde la distancia se dejó venir al astado para enjaretar dos pases cambiados por la espalda de mucho riesgo en el inicio de su faena.

