Murcianía y música en el inicio oficial
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:30
Los integrantes del grupo musical Viva Suecia -Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo- serán los encargados de pronunciar el pregón de la Feria de Murcia el próximo 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga.
Será al día siguiente de actuar en el B-Side de Molina de Segura, con un concierto cuyas entradas ya están agotadas. «Expresarán sus sentimientos, recogidos calle a calle y plaza a plaza, mezclados, evidentemente, con algo de música; pero lo importante es recoger el sentimiento de murcianía, que no es algo caduco», dijo el alcalde de Murcia, José Ballesta, en el anuncio de la banda como pregoneros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.