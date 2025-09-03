La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El grupo Viva Suecia posa con el cartel de la Feria de Murcia. J. Carrión / AGM

Murcianía y música en el inicio oficial

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:30

Los integrantes del grupo musical Viva Suecia -Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo- serán los encargados de pronunciar el pregón de la Feria de Murcia el próximo 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga.

Será al día siguiente de actuar en el B-Side de Molina de Segura, con un concierto cuyas entradas ya están agotadas. «Expresarán sus sentimientos, recogidos calle a calle y plaza a plaza, mezclados, evidentemente, con algo de música; pero lo importante es recoger el sentimiento de murcianía, que no es algo caduco», dijo el alcalde de Murcia, José Ballesta, en el anuncio de la banda como pregoneros.

