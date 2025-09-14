Un viaje en el tiempo de doce siglos en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia Moros y Cristianos pusieron en escena la Embajada de Fundación de la Ciudad justo en el año del 1.200 aniversario del hecho histórico

Bajo la dirección de Joaquín Lisón y con la participación de más de medio centenar de festeros que asumieron roles de verdaderos actores, la plaza del Cardenal Belluga acogió una vez más la Embajada de Fundación de la Ciudad, precisamente este año que se cumple el 1.200 aniversario de este acontecimiento.

El espectáculo, fruto de un intenso trabajo de ensayos y preparación, conectó a los asistentes con el pasado de Murcia de una forma ágil, amena y accesible, poniendo en valor los personajes y sucesos que marcaron el patrimonio cultural de la ciudad.

En particular, la representación mostró los hechos que dieron pie al nacimiento de la ciudad: una lucha fratricida entre yemeníes y muladíes que obligó a intervenir al emir Abderramán II, quien puso fin al conflicto y dio origen a Murcia.

La puesta en escena contó con música en directo a cargo de Luis Paniagua, especialista en música medieval, que aportó rigor histórico y emoción a la narración. Además, hubo coreografías de danza árabe a cargo de Nazareth Martín, diseñadas para reflejar la diversidad cultural y la riqueza de las tradiciones murcianas.

Como gran innovación de esta edición, el escenario fue ampliado con una pasarela y una puerta medieval con arco de herradura, lo que permitió engrandecer las escenas y garantizar que el espectáculo pudiera disfrutarse desde todos los ángulos de la Plaza del Cardenal Belluga.

La entrada era libre y gratuita, por lo que, como es habitual, el acontecimiento contó con gran cantidad de asistentes.

Por otra parte, en la jornada de este domingo, tras el éxito del Gran Desfile del sábado, los Moros y Cristianos realizaron por la tarde la tradicional ofrenda de flores a Santa María de la Arrixaca, primera patrona de la ciudad, cuya imagen se custodia en la parroquia de San Andrés.

Este lunes se celebra la entrada triunfal del Infante Alfonso (20.30 horas) y la Embajada de Entrega de Llaves (22 horas).