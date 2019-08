Moros y Cristianos denuncian en Murcia las «trabas» de Vía Pública para montar el campamento Técnicos de Jardines supervisan ayer el acondicionamiento del Malecón, junto a los ediles José Guillén y Jesús Pacheco. / Ros Caval El concejal Juan Fernando Hernández, de Cs, exige que faciliten el listado de empresas que van a servir copas y comida en las barras MARÍA JOSÉ MONTESINOS Sábado, 24 agosto 2019, 00:50

Los grupos de Moros y Cristianos están teniendo este año más dificultades para instalar su campamento en el jardín del Malecón. Desde la Concejalía de Vía Pública y Consumo, que dirige el edil Juan Fernando Hernández Piernas, de Ciudadanos, aseguran que se les están pidiendo los mismos permisos y autorizaciones que son pertinentes cuando cualquier asociación o federación organiza un evento público. Sin embargo, algunos de los festeros consideran que la cuestión tiene más trasfondo y que detrás de las exigencias subyace la intención de trasladar el campamento de lugar «porque es un sitio muy goloso y hay más grupos interesados en montar huertos». El presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Javier Arenas, no ha querido hacer declaraciones al respecto, pues confía en que los problemas se resuelvan antes del inicio de las fiestas, que se prolongarán del 9 al 16 de septiembre.

El malestar, sin embargo, subyace entre algunos de los festeros, que son los que piden al Ayuntamiento una pronta solución y la mediación del alcalde, si fuera necesario.

Se da la circunstancia de que con el nuevo gobierno de coalición en el Ayuntamiento, la ocupación de vía pública depende ahora de un concejal de Ciudadanos. Concretamente el área está en manos del edil Juan Fernando Hernández, quien asegura que «no voy a hacer las cosas de otra manera que no sea la correcta». Este indicó a 'La Verdad' que «como a los organizadores de otros eventos, se les ha pedido que presenten un plan de evacuación, y los permisos para la conexión del agua y la instalación eléctrica». Uno de los problemas para obtener el visto bueno a la ocupación del espacio es que no tenían sitio suficiente para montar el campamento si no era cogiendo parte de los parterres. De hecho, el jueves pasado se vieron obligados a levantar dos casetas que ya estaban puestas. Al respecto, el concejal asegura que «no es que les prohibiéramos la instalación; es que no lo tenían autorizado».

Como ubicaciones alternativas se les ofreció el Jardín Chino, la plaza Circular o el parking disuasorio

Esta cuestión quedó solventada ayer porque el concejal de Parques y Jardines, José Guillén, que realizó una visita al recinto, firmó el decreto que permitirá la ocupación de los parterres «pensando siempre en el interés de la fiesta de Moros y Cristianos».

Desde la Concejalía de Vía Pública se les llegó a ofrecer otras ubicaciones alternativas para el campamento, como el Jardín Chino o la plaza Circular. Incluso se barajó la posibilidad de trasladarlo al parking disuasorio del Malecón, aunque se eliminaba el espacio para aparcar.

En materia de ocupación de vía pública, sí se les ha aconsejado que no lancen cuerdas a los árboles y que no usen taladradoras en el pavimento para evitar dañarlo.

Moros y Cristianos tienen que salvar otro escollo. Y es que si quieren servir copas y tapas en el campamento, tienen que pedir permiso de actividades, con el listado de las empresas que se van a hacer cargo de la actividad económica.