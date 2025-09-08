Marcos Ros: «El pasado es motivo de fiesta y no de división»

El legado medieval de la capital del Segura cobró este lunes especial protagonismo en la quinta jornada festiva de una Feria de Murcia ya de ... por sí marcada por la conmemoración del 1.200 aniversario del nacimiento de la ciudad. Las tablas del Teatro Romea sirvieron de lanzadera para las fiestas de Moros y Cristianos, que vivían su inicio oficial este lunes tras un pasacalles que discurrió desde Cardenal Belluga hasta la plaza de Julián Romea. Con el pregón festero, a cargo del arquitecto y eurodiputado socialista Marcos Ros Sempere, quedó una vez más reivindicado un pasado histórico y emocional tan musulmán como cristiano, convertido en memoria viva gracias a las kábilas y mesnadas de una federación con 42 años de vida y cuya labor, hasta dotarse de proyección internacional y «ganarse el corazón» de los murcianos, destacó y agradeció el pregonero.

«La Murcia mora no se entiende sin la Murcia cristiana», resumió Ros Sempere en un alegato en defensa de ensalzar tiempos pretéritos sin apartar la mirada de la Murcia del futuro. «El olor a pólvora, el sonido de vuestra música y la vistosidad de vuestros trajes demuestran que el pasado, en lugar de dividirnos, puede ser motivo de fiesta», valoró Ros Sempere, quien invitó a murcianos y murcianas a «mirar más allá», a «recuperar los caminos que siempre ligaron nuestra ciudad a su huerta» y a «incorporar sus acequias, norias y molinos de época musulmana, junto a casas-torre, ermitas y monasterios cristianos, al patrimonio emocional de todo lo que ya ponemos en valor cada día».

Discantus y Víctor Campos

A la contribución musical de la Coral Discantus, repartidas sus voces en los palcos del Romea, se sumó, sin anuncio previo, el Ballet de Víctor Campos, protagonizando un momento cargado de epicidad para celebrar la distinción de Interés Turístico Internacional conseguida este año por el festejo. Las palabras de Marcos Ros estuvieron además amenizadas por la Asociación Músico-Cultural Las Musas de Guadalupe, responsable de interpretar las marchas mora y cristiana y de sumir al auditorio en un ambiente propicio para clarines y trompetas, timbales y platillos, arcabuces y fusiles.

Trovador y caminante a un tiempo, Marcos Ros invitó al público presente a acompañarle en un recorrido a pie e imaginado en el que combinó vestigios árabes «presentidos» en Murcia, como «un gran tramo de la muralla islámica, que ahí sigue, suponemos que bien conservada bajo tierra» en la propia plaza de Julián Romea, con restos «ahora ya no presentidos, sino visibles, en la calle Sagasta y junto al Mercado de Verónicas»; en el Palacio Almudí y en el Centro de Interpretación Medina Mursiya, en Santa Eulalia, y en la que fuera ubicación inicial del campamento de Moros y Cristianos desde los años 80: la explanada de San Esteban, donde se encuentra «el más grande arrabal musulmán descubierto en ninguna ciudad española».

Tuvo Ros palabras especiales de elogio para el presidente de la federación, Alfonso Gálvez, quien tras conseguir en dos años el reto propuesto –la declaración de internacionalidad–, acaba de hacer pública su próxima renuncia al cargo.

Día del Niño y abanderadas

Continúa hoy la feria septembrina con citas esperadas por pequeños y mayores. Hasta las 22 horas, el precio de las atracciones de la Fica tendrá un descuento del 50% por el Día del Niño. En cuanto a Moros y Cristianos, a las 21 horas tendrá lugar el desfile de presentación de la abanderada de este año, Beatriz Pascual de Riquelme, y de Carmen Larrosa Teruel, su par infantil. Arrancará en plaza de los Apóstoles y culminará en el Campamento Medieval, en el disuasorio del Malecón.