Actuación conjunta de la Coral Discantus y el Ballet de Víctor Campos, anoche.

Actuación conjunta de la Coral Discantus y el Ballet de Víctor Campos, anoche. Ros Caval / AGM

Marcos Ros: «El pasado es motivo de fiesta y no de división»

El pregón del arquitecto y eurodiputado socialista dio inicio oficial a Moros y Cristianos con un recorrido evocador por el trazado urbanístico medieval

Gema Escobar

Gema Escobar

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:10

El legado medieval de la capital del Segura cobró este lunes especial protagonismo en la quinta jornada festiva de una Feria de Murcia ya de ... por sí marcada por la conmemoración del 1.200 aniversario del nacimiento de la ciudad. Las tablas del Teatro Romea sirvieron de lanzadera para las fiestas de Moros y Cristianos, que vivían su inicio oficial este lunes tras un pasacalles que discurrió desde Cardenal Belluga hasta la plaza de Julián Romea. Con el pregón festero, a cargo del arquitecto y eurodiputado socialista Marcos Ros Sempere, quedó una vez más reivindicado un pasado histórico y emocional tan musulmán como cristiano, convertido en memoria viva gracias a las kábilas y mesnadas de una federación con 42 años de vida y cuya labor, hasta dotarse de proyección internacional y «ganarse el corazón» de los murcianos, destacó y agradeció el pregonero.

