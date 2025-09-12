La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Niños y niñas, ayer en escuadras y ballets. Ros Caval / AGM

El desfile infantil convoca en el casco antiguo de Murcia a medio millar de pequeños Moros y Cristianos

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:41

El futuro de la fiesta está asegurado para la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, que esta Feria de Septiembre 2025 estrena en todas sus propuestas la distinción de Interés Turístico Internacional. Todo apunta a que así será, a tenor de la participación de las nuevas generaciones de festeros que desfilaron en la tarde de ayer. Entre abanderadas, miembros de escuadras y bailarines, medio millar de niñas y niños, tal como cuantificaba el presidente de kábilas y mesnadas, Alfonso Gálvez, se citaron con la historia medieval en un recorrido cargado de ilusión que llenó de bullicio infantil algunas de las calles más céntricas de la ciudad, desde La Merced y hasta la Glorieta.

Este desfile, aseguraban desde el festejo, «constituye una oportunidad única para que los niños y niñas de los grupos vivan en primera persona la tradición de los Moros y Cristianos, contribuyendo con su entusiasmo y creatividad a mantener viva esta festividad tan arraigada en Murcia».

Encabezada por el Tío de la Pita y el Ballet de la Federación, la comitiva contó con la presencia de la carroza de las abanderadas infantiles, lideradas por Carmen Larrosa Teruel. Tras ella, las escuadras del bando cristiano, la Banda Guadalupana y el Ballet de Víctor Campos hicieron las delicias del público, acompañados de los tradicionales ponis. Cerraron el desfile las escuadras del bando moro y la Banda La Timba.

