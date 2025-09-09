Las Abanderadas de Moros y Cristianos de Murcia conquistan la plaza de los Apóstoles

Moros y Cristianos de Murcia vivieron este martes uno de los momentos más esperados por festeros y amigos de la fiesta con la presentación ... de las Abanderadas de la federación. El escenario protagonista de la cita anual, tomando el testigo de un Teatro Romea que había vibrado el día anterior con el pregón del arquitecto y eurodiputado Marcos Ros, fue la plaza de los Apóstoles. Junto a las Abanderadas mayor e infantil, Beatriz Pascual de Riquelme y Carmen Larrosa, respectivamente, disfrutaron del espectáculo de recepción la plana mayor de los cargos festeros y el resto de portaestandartes de kábilas y mesnadas. Abrió el acto el Ballet Oficial Moro de la Federación, y lo cerró el Cristiano.

En categoría infantil vivieron su esperado momento Aitana Navarro, de las Huestes de Fernando III; Jimena Estrada, del Cuartel de los Caballeros del Temple, Daniella Espinosa, de Abderramán, y Daniela Lucas, de Abn-Mardénix. Junto a ellas, Paula Martínez, de la Orden de Santiago; Paula Pérez, de los Caballeros y Damas Infante don Juan Manuel; Teresa Serrano, de Caballeros y Damas Jaime I el Conquistador; Mireia Abenza, de San Juan de Jerusalén; Mayra Fernández, de las Huestes de Fernando III; Mariola Lizán, del Cuartel de los Caballeros del Temple; Carmen Fernández, de Mudéjares, Azucena Prior, de Ibn Arabí, y Anerela Murcia, de Abn-Mardénix.

La Feria de Murcia continúa hoy con propuestas como la lectura del pregón taurino, que correrá a cargo del diestro Andrés Roca Rey. Será a las 20.30 horas en el Auditorio Víctor Villegas. Antes, a las 18 horas, los pequeños de la casa podrán confeccionar coronas florales y cascos en los Caballeros del Temple, en el Campamento Medieval, donde la mesnada Santa María de la Arrixaca organizará, a las 20 horas, una exhibición de esgrima.