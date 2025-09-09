La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las Abanderadas, en la plaza de los Apóstoles, anoche, durante su presentación.

Las Abanderadas, en la plaza de los Apóstoles, anoche, durante su presentación. Javier Carrión / AGM

Las Abanderadas de Moros y Cristianos de Murcia conquistan la plaza de los Apóstoles

Los dos ballets oficiales de la federación, uno por bando, coprotagonizaron el acto de recepción de las representantes festeras

Gema Escobar

Gema Escobar

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:26

Moros y Cristianos de Murcia vivieron este martes uno de los momentos más esperados por festeros y amigos de la fiesta con la presentación ... de las Abanderadas de la federación. El escenario protagonista de la cita anual, tomando el testigo de un Teatro Romea que había vibrado el día anterior con el pregón del arquitecto y eurodiputado Marcos Ros, fue la plaza de los Apóstoles. Junto a las Abanderadas mayor e infantil, Beatriz Pascual de Riquelme y Carmen Larrosa, respectivamente, disfrutaron del espectáculo de recepción la plana mayor de los cargos festeros y el resto de portaestandartes de kábilas y mesnadas. Abrió el acto el Ballet Oficial Moro de la Federación, y lo cerró el Cristiano.

