El recinto ferial de La Fica, donde los primeros días han traído una notable afluencia de público a atracciones y casetas. Javier Carrión/ AGM

El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes

El personal de la agrupación se queja de falta de medios y de sus condiciones y deja bajo mínimos los servicios de otros años en la Feria

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:31

El malestar entre los voluntarios de la agrupación de Protección Civil va a más y el dispositivo para los días de la Feria de Septiembre ... en el recinto de La Fica ha sido la gota que colmó el vaso. Desde su inauguración en la tarde del pasado jueves y hasta el próximo viernes, no habrá presencia de esta agrupación en la zona, ante la falta de personal con el que cubrir los turnos y servicios que otros años han desarrollado allí de forma altruista dentro del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. Frente a los nueve trabajadores técnicos de emergencias de este servicio, los voluntarios llegan a 110.

