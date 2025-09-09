El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes

El malestar entre los voluntarios de la agrupación de Protección Civil va a más y el dispositivo para los días de la Feria de Septiembre ... en el recinto de La Fica ha sido la gota que colmó el vaso. Desde su inauguración en la tarde del pasado jueves y hasta el próximo viernes, no habrá presencia de esta agrupación en la zona, ante la falta de personal con el que cubrir los turnos y servicios que otros años han desarrollado allí de forma altruista dentro del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. Frente a los nueve trabajadores técnicos de emergencias de este servicio, los voluntarios llegan a 110.

Varios de ellos explican a LA VERDAD que el descontento es la principal causa que ha desalentado a muchos a inscribirse para las tareas y desempeños que han llevado a cabo hasta ahora. Allí, en años precedentes, han realizado patrullas por el recinto, se han encargado del reparto de pulseras para la identificación de niños de corta edad e incluso han contado con un hospital de campaña donde estaban en disposición de prestar atención con personal sanitario con el que cuentan entre sus voluntarios.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Murcia sostienen que este año la prestación del servicio de prevención sanitaria se ha conveniado con los feriantes, de forma que son ellos los que asumen el coste de la presencia en el recinto de una ambulancia de soporte vital avanzado con un médico, un enfermero y un técnico de emergencias. Por otra parte, personal funcionario del Servicio de Protección Civil se hace cargo del reparto de pulseras identificativas para niños y niñas.

Un escrito municipal reconoce «necesidades imperiosas» de inversión debido a las carencias de recursos

Pero no es la única celebración donde queda patente la desconexión entre el Ayuntamiento y los voluntarios: afecta también a los preparativos de la romería de la Fuensanta. En 2024, fueron 63 voluntarios los que se sumaron al dispositivo especial de ese día. Para esta ocasión, el próximo martes 16 de septiembre, solo cuentan 23 personas a día de hoy.

Detrás de estas desavenencias están las condiciones en la que se encuentran sus instalaciones y el material con el que cuenta esta agrupación. «Que de entre todos ellos no hayan conseguido sacar grupos para el trabajo diario es síntoma de que algo no se está haciendo bien desde la Jefatura de la agrupación y desde el Ayuntamiento», cree uno de estos voluntarios, que prefiere no dar su nombre. Otro ve, después de diez años en Protección Civil, que «se ha llegado a un punto al que nunca se había llegado».

En barracones desde 2006

Desde 2006 se encuentran ubicados en unas instalaciones provisionales para las que se habilitaron unos barracones. A eso añaden la insuficiencia de recursos o sus condiciones, como también expresó en junio de este año un informe interno del Ayuntamiento de Murcia.

El Ayuntamiento sostiene que la asistencia sanitaria en el recinto se asumirá por los feriantes, según se acordó con ellos

Ese documento, elaborado por el jefe de servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios del Ayuntamiento, José Manuel García Martín, y firmado también por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, habla de «necesidades imperiosas de inversión» en este servicio «teniendo en cuenta que diferentes equipos, maquinaria y otros elementos de utilería de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se encuentran obsoletos e incluso con periodo de uso caducado».

Consideran que «por seguridad y utilidad es necesaria su renovación y en otros casos nueva adquisición» y le trasladan al concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación la petición de incrementar en el capítulo de inversiones una partida de 50.000 euros. Con esos fondos, se pretende atender necesidades como la ampliación de la flota de vehículos, los equipos de protección e intervención personal o la maquinaria y utillaje para los servicios de emergencias. Según han aclarado fuentes del Ayuntamiento, esta modificación de crédito se elevó al Pleno extraordinario celebrado el pasado mes de julio y donde fue aprobada.