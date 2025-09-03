La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atracciones en La Fica en una imagen de archivo. Nacho García.

La Fica reúne sesenta atracciones para el disfrute de las familias

Dinamizar ·

La gran noria panorámica girará en el Plano de San Francisco, ofreciendo unas visitas de postal de la ciudad

EFQ

Murcia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:37

El recinto de La Fica vuelve a ser uno de los puntos neurálgicos de la Feria de Murcia al acoger las distintas atracciones, puestos y casetas que cada año atraen a miles de murcianos y visitantes. Hoy, coincidiendo con la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, será el primer día que estas instalaciones comiencen a divertir a pequeños, jóvenes y adultos, y lo harán con una promoción de 2x1 en tiques, que estará activa durante toda la jornada, es decir, desde su apertura a las 18 horas hasta su cierre, en torno a la 1 de la madrugada. El precio del viaje suele oscilar entre los 3,5 y los 5 euros.

En total, La Fica reunirá en torno a 200 atracciones, puestos y casetas, que ocupan una superficie de 40.000 metros cuadrados. De todas las instalaciones, unas 60 son atracciones.

Entre las novedades, los pequeños estrenarán una experiencia de guerra láser, en la que dos jugadores se enfrentarán con pistolas que disparan rayos de este tipo de luz. Los adultos, por su parte, descubrirán 'Arkham', con un brazo giratorio de unos 20 metros de altura que eleva una jaula en un recorrido circular y en vertical, que va de abajo a arriba y viceversa.

Descuentos populares

Además del descuento disponible en los viajes durante la jornada de hoy (por la inauguración), el próximo martes 9 de septiembre se aplicará una rebaja similar con motivo del Día del Niño. En esa ocasión, el precio de las atracciones infantiles tendrá un descuento del 50% hasta la hora de cierre, mientras que los adultos únicamente se beneficiarán de esta oferta de 18.00 a 22.00 horas.

A la tarde siguiente, el 10 de septiembre, se celebrará el Día Sin Ruido para que las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA) o con otras necesidades especiales puedan acudir a La Finca y disfrutar de toda la oferta de ocio sin sentirse incómodas en el recinto, ya que todas las atracciones prescindirán de la música y de los sonidos propios de estas instalaciones.

Vuelve un icono

La gran noria panorámica girará en el Plano de San Francisco desde hoy hasta el 16 de septiembre, con un precio de seis euros por viaje y un horario diario que va de 18.00 horas a una de la madrugada y los fines de semana, además, de 12.00 a 14.00 horas. El lunes 8, se aplicará un descuento del 50% para todos los usuarios.

Esta atracción, que es eléctrica y no hace ruidos, se ha convertido en apenas tres años en uno de los elementos icónicos de esta Feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  2. 2 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  5. 5 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  6. 6

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  9. 9 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  10. 10 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fica reúne sesenta atracciones para el disfrute de las familias

La Fica reúne sesenta atracciones para el disfrute de las familias