La Fica reúne sesenta atracciones para el disfrute de las familias

El recinto de La Fica vuelve a ser uno de los puntos neurálgicos de la Feria de Murcia al acoger las distintas atracciones, puestos y casetas que cada año atraen a miles de murcianos y visitantes. Hoy, coincidiendo con la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, será el primer día que estas instalaciones comiencen a divertir a pequeños, jóvenes y adultos, y lo harán con una promoción de 2x1 en tiques, que estará activa durante toda la jornada, es decir, desde su apertura a las 18 horas hasta su cierre, en torno a la 1 de la madrugada. El precio del viaje suele oscilar entre los 3,5 y los 5 euros.

En total, La Fica reunirá en torno a 200 atracciones, puestos y casetas, que ocupan una superficie de 40.000 metros cuadrados. De todas las instalaciones, unas 60 son atracciones.

Entre las novedades, los pequeños estrenarán una experiencia de guerra láser, en la que dos jugadores se enfrentarán con pistolas que disparan rayos de este tipo de luz. Los adultos, por su parte, descubrirán 'Arkham', con un brazo giratorio de unos 20 metros de altura que eleva una jaula en un recorrido circular y en vertical, que va de abajo a arriba y viceversa.

Descuentos populares

Además del descuento disponible en los viajes durante la jornada de hoy (por la inauguración), el próximo martes 9 de septiembre se aplicará una rebaja similar con motivo del Día del Niño. En esa ocasión, el precio de las atracciones infantiles tendrá un descuento del 50% hasta la hora de cierre, mientras que los adultos únicamente se beneficiarán de esta oferta de 18.00 a 22.00 horas.

A la tarde siguiente, el 10 de septiembre, se celebrará el Día Sin Ruido para que las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA) o con otras necesidades especiales puedan acudir a La Finca y disfrutar de toda la oferta de ocio sin sentirse incómodas en el recinto, ya que todas las atracciones prescindirán de la música y de los sonidos propios de estas instalaciones.

Vuelve un icono

La gran noria panorámica girará en el Plano de San Francisco desde hoy hasta el 16 de septiembre, con un precio de seis euros por viaje y un horario diario que va de 18.00 horas a una de la madrugada y los fines de semana, además, de 12.00 a 14.00 horas. El lunes 8, se aplicará un descuento del 50% para todos los usuarios.

Esta atracción, que es eléctrica y no hace ruidos, se ha convertido en apenas tres años en uno de los elementos icónicos de esta Feria.

