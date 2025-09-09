Llévate la mochila nevera de la Fuensanta, el día de la romería, con LA VERDAD Promoción exclusiva para los municipios de Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera

Este martes 16 de septiembre, día de la tradicional romería de la Fuensanta, podrás conseguir con LA VERDAD una mochila nevera de la Patrona de Murcia para que puedas transportar tu merienda y bebida en su regreso a su Santuario de Algezares.

Podrás conseguir esta promoción, hasta agotar existencias, por solo 30 céntimos con el cupón del día de la edición impresa del diario. Su distribución será exclusivamente para los municipios de Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera.

Decorada con la imagen de la Patrona de Murcia, la mochila nevera es un detalle práctico y perfecto para cualquier ocasión, tanto para la tradicional romería como para llevarla a la playa. Resérvala en tu quiosco habitual con el diario LA VERDAD para no quedarte sin ella.