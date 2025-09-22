La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rui Fernandes, Lea Vicens y Diego Ventura salen a hombros por la puerta grande de La Condomina, este domingo por la noche

Rui Fernandes, Lea Vicens y Diego Ventura salen a hombros por la puerta grande de La Condomina, este domingo por la noche

Diego Ventura mantiene su idilio con Murcia

Paseó cuatro orejas y un rabo en una gran tarde y salió a hombros junto a Rui Fernandes y Lea Vicens

Eliana Abellán

Murcia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:36

La Feria de Murcia ponía el broche de oro este domingo con su tradicional corrida de rejones. El festejo comenzó con unos minutos de ... retraso debido a la amenaza de lluvia y al despliegue para retirar del ruedo la lona colocada por la mañana para proteger el buen estado del piso. Finalmente los negros nubarrones respetaron y se pudo dar sin incidencias el festejo, que comenzó a las 18.45 horas, momento en el que hicieron el paseíllo en el ruedo de La Condomina los tres caballeros: el portugués Rui Fernandes, el sevillano Diego Ventura y la francesa Lea Vicens, cartel internacional, que terminó quedando de esta manera al sustituir Fernandes al inicialmente anunciado Andy Cartagena, que anda recuperándose de una lesión de abductores.

laverdad Diego Ventura mantiene su idilio con Murcia