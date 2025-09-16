La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Talavante, el pasado domingo en el coso de Cehegín, de donde salió a hombros junto a Antonio Puerta. José Luis Ros Caval / AGM
Torero

Alejando Talavante: «El toreo me da la libertad de poder ser yo mismo sin guion»

«Murcia ha terminado significando mucho en mi carrera», indica el diestro, que esta tarde pisará La Condomina junto con Paco Ureña y Roca Rey

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:26

Alejandro Talavante (Badajoz, 1987) es un torero distinto. Lleva dos años tirando de la temporada. Asumiendo compromisos, presente en todas las plazas donde le llaman. ... Con sello propio, el extremeño, que el año que viene hará veinte años de alternativa, toreó el domingo en Cehegín, la plaza donde se doctoró el 9 de junio de 2006, cortando tres orejas. Esta tarde lo tendremos en La Condomina, una plaza que se le da especialmente bien. Una conexión con Murcia por la que comienzo preguntándole: «Murcia ha terminado significando mucho en mi carrera. Desde el principio de novillero, momento en que Juan Reverte decidió echarme una mano y apoderarme, viajé mucho a Murcia y empecé a torear mucho por allí y, como antes de la novillada que toreé en San Isidro tenía pocas opciones para tomar la alternativa, decidimos tomarla en Cehegín.

