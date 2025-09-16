Un centenar de incidencias leves en Murcia durante la romería Casi 350 agentes se desplegaron por el recorrido de vuelta de la Virgen de la Fuensanta a su santuario de Algezares

LA VERDAD Martes, 16 de septiembre 2025, 18:48 | Actualizado 19:33h.

La romería de la Virgen de la Fuensanta, que puso el broche este martes a la Feria de Septiembre de Murcia, transcurrió «con normalidad y sin incidentes destacables». Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Murcia mediante un comunicado, se registraron un total de 102 asistencias leves a lo largo de la jornada.

El dispositivo de seguridad estuvo compuesto por cerca de 350 agentes de Policía Local, a los que se sumaron más de 30 voluntarios de Protección Civil, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Cruz Roja, que contó con más de 70 profesionales para dar cobertura durante toda la mañana.

En paralelo, se desplegó un servicio de limpieza compuesto por 89 operarios y más de 30 vehículos especializados, además de brigadas ligeras de recogida de residuos durante el desarrollo de la travesía de la Morenica, algo que las fuentes municipales citadas denominaron «novedad clave» de este año respecto a romerías anteriores. A lo largo del recorrido se instalaron además 130 aseos portátiles, dotados de servicio de limpieza y reposición de consumibles, así como puntos de recogida de residuos en zonas clave como los jardines de Algezares, para facilitar la separación y el reciclaje.

En los próximos días, se completarán las labores de limpieza y recuperación del entorno, tanto urbano como natural, con el objetivo de devolver los espacios públicos a su estado óptimo.