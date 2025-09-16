Directo | Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia
La vuelta de la Patrona a su santuario en Algezares pone el broche a la Feria de Septiembre
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:41
08:56
La Fuensanta recibe una petalada desde el balcón de la Archicofradía de la Sangre.
08:53
Aplauso cerrado del público tras los vivas continuos. La comitiva reanuda la marcha.
08:50
La Fuensanta, parada en solemne saludo ante la puerta principal de la iglesia del Carmen. Centenares de romeros y curiosos se asoman sobre la valla del jardín Floridablanca.
08:45
Jesús, ataviado de huertano, lleva más de 20 años sin faltar a su cita con la Morenica.
08:40
08:36
Fuerte repique de campanas en una expectante iglesia del Carmen, que espera la llegada de la Fuensanta. Sin duda, uno de los encuentros más emocionantes de la Romería, que los peregrinos aguardan frente al jardín de Floridablanca.
08:30
Sobrevuela el cielo carmelitano el helicóptero de la Policía Nacional. Los peregrinos dejan de mirar hacia delante, por unos segundos, para hacerlo hacia arriba.
08:27
Los romeros entran en el barrio del Carmen
08:24
«No sé si este puente aguantará tanto peso», comenta en voz alta un romero, mientras cruza el Puente Viejo para esperar a la Fuensanta al otro lado del río, ya en el barrio del Carmen.
08:21
La Morenica deja atrás las inmediaciones del Ayuntamiento de Murcia y enfila ya su paso al Puente de los Peligros, una de las estaciones más especiales de la subida al Santuario.
08:16
08:14
Flores y piropos para la Fuensanta en su entrada a la Glorieta de España.
08:07
El obispo, José Manuel Lorca Planes, durante la misa, ha informado de que la previsión de romeros este año es mayor que nunca: unos 800.000
08:05
Embudo inevitable en la calle Arenal. No hay empujones y el ritmo es lento y tranquilo. Los romeros que inician la marcha descalzos, para cumplir sus promesas a la Patrona, se cuidan de posibles pisotones.
08:01
Sale la Patrona de la Catedral ante los aplausos y los vítores de los romeros. La fachada luce imperial con las primeras luces del día tras las últimas labores de rehabilitación. El año pasado, los andamios que cubrían el imafronte imposibilitaron la salida de la Fuensanta por la puerta principal del templo, y fue la plaza de la Cruz el punto de partida de la Romería 2024.
07:57
Los móviles, en alto, preparados para inmortalizar el inicio de la Romería.
07:56
07:55
Comienzan a redoblar las campanas de la Catedral. La salida de la Fuensanta es inminente
07:54
Dos peregrinas esperan la salida de la Morenica con flores y sillas plegables.
07:48
Mochilas en bandolera o en el pecho, zapatillas de deporte y sombreros de paja destacan en los 'outfits' de los romeros, que empiezan a llenar la plaza del Cardenal Belluga mientras en el interior de la Catedral tiene lugar la misa en honor a la Patrona, oficiada por el obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca Planes, desde las 7 horas.
07:48
¡Buenos días!
Arrancamos la cobertura en directo de la Romería de la Fuensanta
