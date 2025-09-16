Directo | Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia

08:01

Sale la Patrona de la Catedral ante los aplausos y los vítores de los romeros. La fachada luce imperial con las primeras luces del día tras las últimas labores de rehabilitación. El año pasado, los andamios que cubrían el imafronte imposibilitaron la salida de la Fuensanta por la puerta principal del templo, y fue la plaza de la Cruz el punto de partida de la Romería 2024.