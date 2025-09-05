La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la lectura del pregón de la Feria el pasado año. J. Carrión / AGM

El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia

En torno a medio centenar de asistentes podrán presenciar el evento desde este espacio privilegiado; las puertas abrirán una hora antes para el acceso

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:51

Ante la gran expectación generada, el Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del edificio Moneo para presenciar el pregón de la Feria de Murcia que ofrecerá la banda murciana de música 'indie' Viva Suecia. En principio, las puertas del edificio anexo del Consistorio abrirá sus puertas una hora antes de la cita, fijada para las 21.30 horas, para que los ciudadanos puedan acceder al mismo.

No obstante, apuntó la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que el aforo es muy limitado, ya que únicamente medio centenar de ciudadanos podrán acceder al mismo, dado que el aforo de este espacio se fija en torno a un centenar de personas y se estima que habrá que destinar la mitad del mismo a los medios de comunicación.

Confirmaron además fuentes municipales que volverá a habilitarse un patio de sillas en la plaza Belluga, aunque siempre habrá espacio detrás y en los laterales para que se pueda presenciar dicha lectura de pie. También será necesario retirar las terrazas tanto para ampliar el espacio como por motivos de seguridad, facilitando posibles salidas de seguridad en caso de emergencia.

«Será una cita que conjugue emoción y orgullo colectivo», señaló Pérez en relación a un evento que se espera que sea masivo. Destacó, asimismo, la alta afluencia de vecinos y visitantes a los distintos eventos con los que arrancó este jueves la Feria de Murcia, un comienzo que despertó «un gran interés» plasmado en el «millón y medio de impactos registrados en redes sociales» en relación con este, según remarcó la vicealcaldesa.

