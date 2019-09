Verza pide arrimar el hombro Verza, acompañado de Manuel Sánchez Breis, el día de su presentación. / antonio gil / agm «Cuando las cosas se ponen feas, hay que ayudar al de al lado», recuerda el oriolano FRANCISCO J. MOYA Viernes, 13 septiembre 2019, 03:56

El medio oriolano José Antonio García, Verza, está a punto de cumplir 33 años y acumula 388 partidos en el fútbol profesional, entre Villarreal, Recreativo, Córdoba, Albacete, Almería, Levante y Rayo Majadahonda. Buscaba nuevos retos en la etapa final de su carrera y conoce perfectamente su rol en el Cartagena. Se fijaron en él porque querían calidad para el centro del campo y personalidad en los momentos difíciles. Belmonte y Breis querían gente que arrimara el hombro y levantara al vestuario en los malos momentos. Un líder dentro y fuera del terreno de juego. Y Verza lo es. Y ejerce desde el primer momento. Es pronto para hablar de problemas, pero esta semana está siendo complicada tras la derrota del domingo contra el filial del Sevilla (0-1).

«Tenemos un buen vestuario. Hay buenas personas, compañerismo y buen ambiente. Cuando las cosas se ponen feas, hay que dar el paso al frente y ayudar al de al lado. Eso lo sabemos los que somos más veteranos. Perdimos contra el Sevilla y ya no se puede remediar. Hay ganas de que llegue el domingo para demostrarnos que esa derrota fue una anécdota y sabemos que nos llega una reválida contra el Sanluqueño», dijo ayer el futbolista de Orihuela.

Sabe que el conjunto de Sanlúcar de Barrameda es un hueso. «Es un equipo que está arriba y no ha perdido ningún partido. Se ha reforzado bien, con gente de mucho nombre y recorrido en el fútbol. Nosotros los respetamos, como a todos los equipos. En su campo tenemos que ponernos el mono de trabajo y luchar. Es la única manera de poder ganar allí», recordó Verza.

«Mis problemas físicos de la pretemporada quedaron atrás y estoy cogiendo el ritmo de competición»

El terreno de juego de El Palmar suele estar en mal estado y en esta visita las cosas no van a ser diferentes. «Vamos a intentar seguir mejorando y dando pasos al frente. Nosotros ya demostramos en el campo del Don Benito que cuando al equipo le toca picar piedra está capacitado y sabe hacerlo. Sabemos que en Segunda B hay campos en mal estado. Pero hay que adaptarse a todas las circunstancias de esta categoría. Hay mucha exigencia y si quieres subir a Segunda hay que hacer méritos durante todo el año e ir paso a paso», apuntó Verza.

Fase de aclimatación

El '8' albinegro le quita importancia al hecho de que el equipo no haga ganado ninguno de los dos partidos que ha jugado en el Cartagonova. «Cada vez estamos mejor en cuanto a la aclimatación del grupo. El equipo es un 90% nuevo, hay gente que se ha incorporado a última hora y es normal que todo este proceso nos cueste un poco. Esperemos que sea rápido y cada vez estaremos mejor». Sobre su caso particular, subrayó que «los pequeños problemas físicos que tuve en pretemporada ya quedaron atrás y ya estoy cogiendo ritmo de competición. Me siento bien y con el paso de las semanas iré cogiendo más tono y encontrándome mejor», contó Verza.

Para el choque de este domingo en Sanlúcar de Barrameda, que empezará a las 18.00 horas y será televisado por 7TV y Footters, son bajas seguras el lesionado Santi Jara y José Ángel Jurado, quien todavía no tiene el tránsfer. Sí ha llegado el del panameño Carrasquila, quien no obstante lo tiene difícil para entrar en la lista de 18, ya que llegó ayer y solo completará los entrenamientos de hoy y mañana con el grupo.