Tres puntales que transmiten ilusión al Cartagena

La semana en el Cartagonova comenzó con una nueva triple presentación. Esta vez le tocó el turno a Pablo Larrea, a Nacho Sánchez y ... a Álex Fidalgo. La sala de máquinas del Cartagena para esta temporada que organizará el juego del cuadro cartagenero. En ella, los tres coincidieron en la importancia de la afición para conseguir el objetivo.

El primero en comparecer fue Pablo Larrea, el jugador procedente del Algeciras afirmó que el Cartagena es el mejor sitio para volver a brillar: «El Cartagena es un club idóneo para mostrar mi mejor versión». Además, analizó su agridulce paso por el Real Murcia: «En Murcia, por diversas circunstancias, no pude demostrar mi nivel, no se acoplaba la situación para mostrar lo mejor de mi y en mi primer año en la categoría me relajé, me equivoqué, pensaba que iba a haber mucha más diferencia con Segunda», dijo.

El centrocampista destacó su principal característica, la ambición: «Soy una persona muy ambiciosa, siempre intento dar lo mejor de mi». También resaltó a la concentración como base para conseguir los objetivos en una categoría como la Primera RFEF: «Vamos a tener que estar muy concentrados y tenemos que poner mucho de nosotros para el objetivo», indicó.

LAS FRASES Pablo Larrea. Centrocampista «Vamos a tener que estar muy concentrados y tenemos que poner mucho de nosotros para conseguir el objetivo»

Nacho Sánchez. Extremo izquierdo «Empieza una nueva temporada con un reto ilusionante marcado. Espero recuperar el nivel que no he dado en Ferrol»

Álex Fidalgo. Centrocampista «En un equipo no hay jugadores franquicia, cada uno viene a hacer su rol. Espero que la afición se abone y se escapen pocos puntos del Cartagonova»

El segundo en hablar fue Nacho Sánchez, que destacó la «confianza y el interés del míster» como alicientes claves para aterrizar en el Cartagonova. La principal diferencia entre su excelente paso por Irún y su sequía en Ferrol fue el cambio de banda en el ataque: «En banda izquierda es donde más cómodo he estado y donde más números he hecho».

«El año pasado fue complicado porque no estuvimos bien, no enganchamos ninguna dinámica buena», destacó Nacho después de sufrir el descenso a Primera RFEF con el Racing de Ferrol. La solución para mostrar su mejor nivel, según él, es «recuperar la confianza». Al igual que el resto del equipo del Cartagena, tras una temporada para olvidar. Ahora, «empieza una nueva temporada con objetivo ilusionante marcado y hay que ir a por ello», afirmó Sánchez.

Fidalgo, maduro prematuro

El último en hablar fue Álex Fidalgo, el centrocampista gallego fue el protagonista en el Ourense la temporada pasada siendo uno de los caramelos de este mercado. La exigencia del Cartagena es diferente a la del equipo de su tierra pero, para él, «es un privilegio»: «Tenía ganas de sentir este tipo de presión, no creo que sea un problema para mostrar mi mejor versión», destacó.

Fidalgo es consciente de que su fichaje levantó los ánimos de la afición albinegra: «Soy un fichaje que ilusionó a la afición, noté el cariño desde el primer momento». Y también mostró su cara más humilde cuando le bautizaron como jugador franquicia del nuevo proyecto: «En un equipo no hay jugadores franquicia, cada uno viene a hacer su rol y a hacer su papel». Su objetivo, lo dejó claro: «Vengo aquí para ascender, sino me hubiera quedado más cerca de casa».

Los tres futbolistas coincidieron en que el papel de la afición va a ser clave para conseguir los objetivos del club. Animaron a que la gente se abone para esta temporada. Los tres apostaron por la ambición del proyecto. «Es clave que se escapen pocos puntos del Cartagonova», dijo Fidalgo.

Carrascal y Kevin Sánchez, dos sub-23 más para el equipo

El Cartagena hizo oficial ayer una de las incorporaciones de los dos sub-23 que tiene atados. Esta fue la de Marco Carrascal (Soto de la Marina, 2003), procedente del Racing de Santander. El central llega en propiedad al Efesé para completar el centro de la zaga. Carrascal podrá su garra y su versatilidad a la defensa de Javi Rey. Es central, pero puede jugar de lateral derecho.

El Racing ha sido su casa hasta ahora. En la cantera del equipo cántabro ha sido de los más destacados. Tanto es así, que a los 15 años ya era uno de los integrantes del segundo equipo juvenil que ganó su grupo de Liga Nacional. Eso hizo que a los 16 años ya diese el salto al primer juvenil en División de Honor y a los 17 le llegase el debut con el filial, el Rayo Cantabria, en Tercera.

Siendo un pilar fundamental en el filial en Segunda RFEF, la pasada campaña ya tuvo minutos en El Sardinero con el primer equipo. Un total de 92 minutos repartidos entre tres partidos de liga y uno de Copa le hacen que saliese al escaparate del fútbol nacional. Ahora, Carrascal defenderá la camiseta albinegra completando el centro de la zaga junto a Fran Vélez, Rubén Serrano e Imanol Baz. Firma por dos años.

Kevin Sánchez, hecho

El otro que está a punto de llegar es el atacante Kevin Sánchez (Burgos, 2005). El delantero centro llegará en calidad de cedido desde el Deportivo de La Coruña. Kevin es uno de los jugadores más destacados del Fabril, el filial deportivista.

Comenzó su carrera en el San Tirso cadete, equipo del que lo absorbió el Deportivo para su cantera. En su primera campaña ya debutó con el juvenil 'B' en Liga Nacional. El pasado curso, marcó 11 goles en 28 partidos en Segunda RFEF con el Fabril. De hecho, en el 'playoff' de ascenso se enfrentó al UCAM. También tuvo minutos con el primer equipo en Segunda y fue internacional sub-19 con España.