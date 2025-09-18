El SD Tarazona visitará el Cartagonova el domingo 5 de octubre, a las 18.15 horas

La semana pasada salía la noticia de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía la intención de mejorar la planificación de los horarios, ... que hasta ahora había dejado mucho que desear. El máximo organismo del fútbol español mandó una carta a los 40 equipos de la categoría de bronce disculpándose por la poca antelación con la que había puesto la hora de los encuentros y que, a partir de ahora, iba a cambiar. Y así ha ocurrido. El pasado viernes hicieron públicos los de la jornada 5 y ayer miércoles los de la 6.

Así que el Cartagena conoció que recibirá en el Cartagonova al SD Tarazona el domingo 5 de octubre a las 18.15 horas. Mismo día y hora que el del próximo encuentro ante el Hércules.

El conjunto aragonés está dirigido por el exalbinegro Juanma Barrero y, por el momento, llevan tres puntos en su casillero, tras su triunfo ante el Antequera. Antes de pasar por Cartagena, tienen que enfrentarse ante dos rivales incómodos como el Marbella y el Sevilla Atlético. Unos encuentros en los que, ya sea para bien o para mal, su moral se verá afectada.

A tener en cuenta

El Tarazona es un rival que compite por primera vez en el Grupo 2. El año pasado, bajo el mando de Barrero, se quedó a un puesto de meterse en los puestos de 'playoff', así que será un rival a tener en cuenta.

Los aragoneses se la pegaron en su estreno en el Rico Pérez ante el Hércules, en un partido donde no llegaron a chutar ni una vez entre los tres palos y Samu Vázquez decantó la balanza a favor de los alicantinos.

Un traspié que no impidió, ante su gente, celebrar el primer triunfo del año. Agónico, eso sí. Chechu desató la locura en el minuto 94 para sumar los tres puntos para su equipo.

La suerte se volvió en su contra en la tercera jornada y el Juventud Torremolinos le mojó la oreja. Se las prometían felices con el gol de penalti de Armero nada más comenzar, pero los 'Camachos' le dieron la vuelta al marcador. Primero, fue Alejandro desde los once metros y Pito culminó la remontada con un cabezazo. Para remontar el vuelo, el Tarazona cuenta con una plantilla con experiencia en la categoría, que sabe cuál es el camino a seguir para cumplir con los objetivos.

El Cartagena desea llegar a ese encuentro en el mejor estado de forma posible y, si puede ser, con un pleno de victorias ante Hércules y Atlético Sanluqueño para mantener el invicto y auparse hasta los puestos privilegiados de la clasificación con un partido menos.