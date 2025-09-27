La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Forniés pugna con Peli, en septiembre de 2019, en el último Atlético Sanluqueño-Cartagena que se jugó en El Palmar. LOF
Fútbol | Primera RFEF

Ir a Sanlúcar, sinónimo de jugar el 'playoff' de ascenso a Segunda División para el Cartagena

El equipo albinegro regresa a El Palmar después de seis años y espera engordar las buenas cifras que tiene en ese escenario

Jesús Fernández

Cartagena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:53

La historia del Cartagena con el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, el que visita mañana a las 12.00 horas, es prácticamente idílica. ... Sus cifras son casi perfectas, donde solo ha perdido una vez en las cinco visitas ligueras que ha hecho y, siempre que ha jugado allí, ha terminado el año jugando el 'playoff' de ascenso a Segunda.

