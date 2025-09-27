Ir a Sanlúcar, sinónimo de jugar el 'playoff' de ascenso a Segunda División para el Cartagena

La historia del Cartagena con el estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, el que visita mañana a las 12.00 horas, es prácticamente idílica. ... Sus cifras son casi perfectas, donde solo ha perdido una vez en las cinco visitas ligueras que ha hecho y, siempre que ha jugado allí, ha terminado el año jugando el 'playoff' de ascenso a Segunda.

Para los albinegros es un placer jugar a domicilio contra el Atlético Sanluqueño. Un lugar ideal para prolongar su racha de imbatibilidad y acercarse a lo que consiguió Julián Calero entre enero y febrero de 2024, cuando encadenó seis jornadas invicto. De momento, el Efesé lleva cuatro.

Su anfitrión, el Atlético Sanluqueño, también mantiene su casillero de derrotas a cero y no querrá perderlo tan fácilmente, por mucho que la hemeroteca diga lo contrario. Los datos también muestran y, de manera sorpresiva, que nunca han finalizado en tablas en los once precedentes.

El Efesé ha ganado cuatro de los cinco duelos ligueros en los que se ha enfrentado a los verdiblancos en su feudo

La primera vez que la expedición albinegra desembarcó en el municipio gaditano fue en agosto de 2012 para disputar la primera ronda de la fase previa de la Copa del Rey. Un año en el que además se verían las caras en la competición doméstica.

Ese primer enfrentamiento citó en el césped de El Palmar a un eufórico Sanluqueño, que regresaba a la categoría de bronce después de 20 años, y a un tristón Efesé, que trataba de recomponerse después de descender de Segunda División pocos meses antes. El Efesé llegó a ese encuentro de la 12/13 tras ganarle al Albacete en la primera jornada de liga y se dieron de bruces con la realidad cuando el incombustible Kike Márquez marcó el gol de la victoria desde los once metros al borde del final. Ese partido también lo jugó el gaditano Salvi Sánchez, que después de mucho esfuerzo llegó a debutar en Primera División con el Cádiz.

Este choque les sirvió a los cartageneros para tomar nota y aprender de los errores, ya que un mes después tendrían la oportunidad de vengarse. Los de Pato salieron de El Palmar líderes, tras derrotar al Sanluqueño por 0-2 con los goles de Navarro y Rico, contando todos sus partidos por victorias. Ese equipo consiguió encadenar 8 partidos sin perder en las primeras jornadas y parecía que no iba a tener rival por el primer puesto. Una serie de malos resultados al final de la primera vuelta bajaron el suflé y la apretada lucha final con el Jaén cayó del lado de los andaluces. El Efesé cayó a las primeras de cambio en el 'playoff' y nadie se esperaba que su vuelta a Segunda se retrasase siete temporadas más.

Un solitario gol de Manu Viana dio el último triunfo cartagenero en territorio gaditano en el mes de septiembre de 2019

De esa manera, el Cartagena volvió a acudir a El Palmar un año más tarde, en la campaña 13/14. En esta ocasión, el resultado no dio lugar a ninguna especulación y el doblete de Fernando y el gol de De Lerma cerraron un triunfo para que el club siguiera persiguiendo al Albacete y al Lorca. Esa temporada, el Atlético Sanluqueño acabó perdiendo la categoría y no regresó hasta tres campañas después, cuando se volvieron a ver las caras en la Costa de la Luz.

La siguiente fue en la jornada 33 de la 2016/2017 ante un equipo prácticamente desahuciado, que luchó con uñas y dientes hasta el final, pero no pudo mantener la categoría. El solitario gol de Quique Rivero al comenzar el partido dio, sin saberlo, la última victoria del año para los de Alberto Monteagudo, que salieron de Sanlúcar líderes y acabaron cuartos al finalizar la jornada 38 y, de nuevo, el 'playoff' no les sonrió.

La única derrota

El equipo de Gustavo Munúa llegó a El Palmar en marzo de 2019 líder indiscutible de la categoría y con un equipo que pocos le hacían sombra. Todo apuntaba a que saldrían del feudo gaditano con un triunfo bajo el brazo y afrontarían los últimos dos meses de competición con más tranquilidad de la que luego tuvo. Con el empate a uno en el marcador llegó la expulsión de Joao Costa en el minuto 80, que cambió el rumbo del partido. El gol de David Toro volvió a poner por delante a los locales, como ya hiciera el histórico Dani Güiza en la primera parte. Mawi finiquitó el encuentro con el 3-1 final y certificó la primera, y hasta ahora, la única derrota del Cartagena en territorio del Atlético Sanluqueño.

A este acontecimiento le siguieron cuatro jornadas más sin ganar, lo que provocó que, pese al sprint final, no les diese para acabar primeros y por quinta vez volvieran a chocarse de morros con las eliminatorias de ascenso. Al Cartagena le volvería a tocar levantarse, remangarse y volver a escalar hasta la cima. Esta vez sería la definitiva y podría celebrar ese ansiado ascenso a Segunda División, que le duró hasta hace poco.

Ese último precedente en El Palmar se jugó en septiembre de 2019 y el gol de Manu Viana dio los tres puntos a los de Munúa, que habían empezado el curso de manera irregular. Pero volver de Sanlúcar con la victoria fue la primera piedra del camino hacia la categoría de plata, ya que tras su paso por El Palmar enlazaron 12 jornadas seguidas sin perder. Una racha que les valió para ser primeros durante mucho tiempo.

El ansiado ascenso

Esta vez sí, la suerte cayó del lado de los albinegros y en la última jornada que se jugó antes de que se suspendiera la competición por el covid-19 se pusieron líderes. Una posición que le valió para acudir a la promoción de ascenso, que se jugó en La Rosaleda, a solo un partido de subir. El empate a cero se resolvió en la tanda de penaltis, donde emergió la figura de Marc Martínez para devolver al Cartagena a la categoría de plata.

Tras este acontecimiento, el Efesé enlazó cinco temporadas en Segunda División y el Sanluqueño ha estado entre Primera y Segunda RFEF. Este domingo se vuelven a ver las caras en el césped de El Palmar. Un lugar donde espera el equipo de Javi Rey no fallarle a la hemeroteca y ampliar estos datos positivos. Como ya ha ocurrido otras veces, el Cartagena llega al municipio gaditano como colíder y dejando buenas sensaciones.

Este reencuentro, también, augura un buen futuro para el Efesé, debido a que siempre que se ha cruzado en la competición doméstica con el Sanluqueño ha terminado jugando la promoción de ascenso. Lo hizo en 2013, 2014, 2017, 2019 y 2020.

Ahora, los chicos de Javi Rey esperan no tardar tanto en devolver al Efesé a Segunda. Para los meses decisivos aún falta mucho, pero sacar los tres puntos de El Palmar supondría dar un pasito más en la consecución de ese objetivo. Además, el Efesé nunca ha disfrutado de que el líder ascienda directamente, como ocurre ahora.

El lateral derecho y los extremos, las dudas en el próximo once titular albinegro

No es nada nuevo que Javi Rey es un técnico intervencionista, que le gusta tener a todos sus efectivos enchufados y preparados para el fragor de la batalla. Esta semana extraordinaria, con tres compromisos, ha obligado al entrenador del Cartagena a que haya puesto de inicio a todos sus futbolistas contra el Hércules y el Sabadell. Todos, a excepción de Diego Gómez, que sí tuvo minutos en ambos.

Lucho, Imanol Baz y Rubén Serrano formarán el bloque duro defensivo. En el costado derecho hay más dudas entre Perejón y Marc Jurado. Hasta el momento, el sevillano ha jugado los partidos de casa y el catalán los de fuera, pero habrá que ver si el partido en la Nova Creu Alta no cambia esta dinámica para El Palmar y juega Perejón, ya que fue el que descansó. El buen rendimiento de Nacho Martínez le hará ocupar el lateral izquierdo del equipo y viene de no tener minutos ante el Sabadell.

Vuelve la columna vertebral

El centro del campo y el extremo izquierdo tienen nombre y apellidos. Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo y Kevin Sánchez serán de la partida, tras los minutos de respiro que tuvieron. Son las piezas claves de Javi Rey, que, de momento, es lo único que no se le ha ocurrido tocar de inicio para un partido completo.

Las dudas más evidentes provienen una jornada más de la posición de extremo derecho y delantero centro. Nacho Sánchez está descartado por su problema en el aductor y Calderón, tras la sustitución tan rápida que tuvo en Sabadell, también ha perdido enteros. Ander Martín y Diego Gómez son los candidatos principales a ocupar el puesto.

Arriba, Chiki también parte con ventaja tras su estreno goleador, pero Alfredo Ortuño sigue en la carrera. El yeclano no pierde la esperanza y con minutos como los del Hércules le servirán para complicarle la decisión a Rey.