El Rubial, un antes y un después en el Cartagena

La tarde del miércoles apuntaba a ser una tarde normal en El Rubial. Con un Águilas preparando la temporada en Segunda RFEF y un Cartagena ... siguiendo con su juego que tanto está convenciendo a la afición albinegra. Pero fue todo lo contrario. La tarde del miércoles 6 de agosto ya queda marcada en el calendario de la afición albinegra.

183 días después de aquella comparecencia, que en puesto de apaciguar el asunto extradeportivo lo activó aún más, Paco Belmonte ha vuelto a hacer acto de presencia delante de la afición. Tras casi siete meses de ausencia en el palco, el todavía presidente del Cartagena, porque aún no ha dimitido, se dejó ver por el palco de El Rubial de Águilas rodeado de nombres propios tanto de la antigua propiedad como de la nueva.

Al lado de Paco Belmonte estuvo Sánchez Breis, el director deportivo que ya respondió en la presentación de Chiki sobre su decisión de volver al palco esta temporada tras ser preguntado por LA VERDAD. «Volveremos, no sé si a todos los partidos porque ahora somos más», declaró Breis en aquella rueda de prensa. También estuvo en ese palco Sivori, habitual en las presentaciones de los nuevos fichajes y presente en los dos amistosos. Es cierto que son más, como dijo Breis, porque a ellos se le ha unido Víctor Alonso, encargado de las cuentas y la organización del club, que también estuvo en Águilas, y Javi Hernández, el supuesto colaborador de la dirección deportiva que estuvo en El Rubial y que ha influido en la incorporación de Luca Lohr.

Los dos llegaron al Cartagonova acompañando a un Alejandro Arribas que fue el único ausente en Águilas. Tampoco se vió en el amistoso ante el Neom SC. Lo cierto es que la nueva propiedad está trabajando conjuntamente con Breis y Belmonte, tal y como dijo Breis en rueda de prensa. La imagen del palco de El Rubial es la descripción literal de la situación actual del Cartagena con los nuevos y los que estaban mezclados. Lo que no deja tan claro es la transición de la que tanto se habló en la presentación de la nueva propiedad. ¿Cuáles son los plazos de esa transición? Esta es la mayor de las incertidumbres que sobrevuela sobre los seguidores albinegros.

Comunión con la grada

Otro de los momentos que dejó la tarde aguileña del Cartagena fue la entrada, a uno de los fondos de El Rubial, de una veintena de aficionados con el grito a los cuatro vientos de «¡Efesé, Efesé!». Ese cántico fue cambiando conforme transcurrió el partido y se percataron de que Paco Belmonte estaba en el palco del mítico estadio. Los aficionados encontraron la oportunidad perfecta para pedir su salida del club en persona y no la dejaron escapar. Todo ello dentro de un orden. También hubo aficionados en la grada de tribuna con camisetas albinegras.

Al finalizar el partido, los jugadores del Efesé se acercaron a la parte en la que estaba instalada esa grada de animación improvisada. Dialogaron con los aficionados y después, con las palmas al cielo, comenzaron a cantar: «¡Una ilusión nos persigue a Segunda División!». Los tiempos en el Cartagonova están cambiando, la afición está volviendo a creer e ilusionarse porque el Cartagena está demostrando tener una buena plantilla, con De Blasis como guinda del pastel, para luchar por el objetivo del ascenso a Segunda División.