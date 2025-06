Las Rozas, punto de partida del Cartagena

La ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid, da este mediodía el pistoletazo de salida a la temporada 2025/26 en Primera RFEF. Los clubes ... que ya tienen asegurada su presencia en el tercer escalón del fútbol español (38 de 40, entre ellos el Efesé) están citados a las 12.00 horas para abordar varios asuntos relativos a la categoría en una reunión meramente informativa donde no se decidirá nada al 100%.

Fuentes federativas explicaron ayer a LA VERDAD que en esta primera mesa redonda los clubes van a ser informados sobre los derechos televisivos, una gran válvula de oxígeno para generar ingresos que, en el caso del Cartagena, se verá drásticamente reducida en comparación con los que ha recibido las últimas cinco temporadas en Segunda División. El 16 de junio acaba el plazo de presentación de ofertas del 'tender' televisivo que ha sacado a concurso el organismo federativo presidido por Rafael Louzán.

En esta primera toma de contacto también está previsto que se repasen las medidas de control económico, que se esperan que sean más exhaustivas, estrictas y a fin de evitar problemas en las cuentas que ayuden a tener una competición más justa, sana y solvente en todos los sentidos; porque, precisamente, la etiqueta de deficitaria persigue a la Primera RFEF desde el primer momento de su creación, a pesar de que quedó como confeccionada como una categoría más profesional. No fue real, sigue lejos de serlo y la mayoría de clubes que se estacan en este escalón han mostrado públicamente sus quejas.

Un castigo doloroso

Para el Cartagena en particular esta caída a Primera RFEF se hace dura porque la entidad ha estado cinco años amparada en el paraguas de LaLiga, grandes ingresos televisivos y un evidente crecimiento en fuentes de ingresos por venta de abonos, taquillas y publicidad que no es sencillo de mantener salvo que se cuente con una masa social bastante grande. Precisamente, uno de los puntos a tratar en la reunión será la de explorar diferentes posibilidades para sacar rendimiento a la categoría y que gane una mayor repercusión. Desde el Ayuntamiento de Cartagena y el área de Comercio en particular no se descarta, de hecho, la posibilidad de crear una iniciativa conjunta donde ver los partidos del conjunto albinegro en las terrazas.

Fecha clave 10 de junio Reunión informativa para abordar derechos televisivos, medidas de rentabilidad y opciones de grupos.

16 de junio Termina el plazo de solicitud de ofertas del 'tender' televisivo

27 de junio Acaban los 20 días hábiles para solicitar el fondo de compensación.

30 de junio Asamblea general para la división de gruposy el calendario oficial.



Desde las arcas municipales los ingresos se verán igualmente reducidos en comparación al de años anteriores. La subvención en Segunda División era de 110.000 euros y la alcaldesa Noelia Arroyo ya adelantó en un caliente Pleno que se suprimirán los 60.000 euros de la marca turística 'Cartagena' al no sostenerse en el tercer escalón futbolístico. Antes de que todo eso suceda, eso sí, el Cartagena tiene que confirmar su inscripción oficial en Primera RFEF en torno a mediados de julio y con la presentación de un aval que en las bases de la anterior campaña era de unos 200.000 euros, además de en torno a un mínimo de 1,5 millones de presupuesto.

Al margen está la solicitud del fondo de compensación, cuyo plazo expira el día 27 para el Cartagena, el Racing de Ferrol, el Eldense y el Tenerife, los cuatro descendidos desde Segunda División. Uno de los puntos calientes de la reunión de este mediodía será saber cuál es la distribución de los dos grupos en los que se divide la categoría. La RFEF dará varias opciones y la decisión final no se conocerá hasta el 30 de junio, una vez queden resueltas las 40 plazas de los equipos.

Un derbi seis años después

Ese último día de junio no solo se determinará la distribución de los equipos en norte/sur, este/oeste o en diagonal. De ello dependerá en gran medida confirmar si uno de los grandes aspirantes al ascenso, el Tenerife, coincidirá o no con el Efesé. Lo que sí es seguro es que el Real Murcia, el Eldense y el Hércules lo harán. De este modo, si no hay ningún problema en los trámites de inscripción, el derbi regional, caliente como siempre, volverá por primera vez desde el 8 de diciembre de 2019.

La asistencia al Cartagonova bajó un 50% este curso, según LaLiga

La asistencia al estadio municipal Cartagonova se desplomó a la mitad esta temporada 2024/25, según un estudio de mercado contratado por el portal web '2Playbook' con datos oficiales recopilados de LaLiga. Según la información aportada por este portal, el hogar del Efesé fue el tercero por la cola donde menos aficionados acudieron de media esta temporada, marcada por el descenso a Primera RFEF por la vía rápida la noche del 13 de abril.

El Cartagonova registró una media de 8.384 espectadores la temporada pasada, a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo primero y Julián Calero después, con una salvación agónica en una segunda vuelta donde rara vez se bajaron de los 10.000 espectadores. A pesar de que este pasado verano se batió el récord de abonos con alrededor de nueve mil, la asistencia a los partidos se desplomó drásticamente hasta la mitad en menos de un año, al bajar a los 4.796 aficionados.

Toda esa pérdida de la masa social atiende a la crisis deportiva, institucional y social del club, que se acentuó especialmente en la segunda parte de la temporada. El equipo tenía solo 14 puntos en la clasificación y a esa situación se le unió además la desaparición de la directiva, que a partir de febrero dejó de acudir al palco del Cartagonova en una imagen surrealista.

Las nueve derrotas consecutivas cosechadas a la llegada del tercer entrenador de la temporada, Guillermo Fernández Romo, terminaron de dilapidar todas las opciones reales de salvación. Y en ese momento prácticamente la totalidad de la masa social se marchó para no volver. Un reflejo de ello fue la mañana del 20 de abril. donde el estadio mostró una imagen impropia del fútbol profesional: acudieron más aficionados del Granada que del Cartagena.

El Málaga, líder

La cifra de asistencia al estadio es la tercera peor de toda la Segunda División, solo superada por el CD Eldense y el Mirandés (3.743). En el otro lado de la balanza lideró la tabla La Rosaleda de Málaga con una media de 24.857 espectadores.