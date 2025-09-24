Rotaciones, refresco y portería a cero

Era un secreto a voces y el técnico gallego apostó por tirar del equipo 'B' en la reanudación del partido ante el Sabadell. Las novedades ... fueron la vuelta a la titularidad de Nil Jiménez y Marc Jurado, mismos laterales que ya jugaron en el primer capítulo ante el Sabadell, la presencia de Alcañiz y De Blasis en el centro del campo, que se hicieron con la primera titularidad de la temporada acostumbrados de salir desde el banquillo, la entrada en la delantera de Ortuño, compartiendo punta con Chiki, la de Carlos Calderón, en el extremo derecho, y la de Nacho Sánchez, en la banda opuesta. Unos jugadores que se repartieron los minutos y que hace que todos los de la plantilla, menos Iván Martínez, hayan sido titulares ya en algún partido.

2 Los titulares fueron los revulsivos en un partido tranquilo, plano y con algo de sufrimiento

Los cambios llegaron muy pronto. De hecho, Javi Rey sacó a Calderón del campo a los doce minutos de juego de la segunda mitad. Por lo tanto, solo jugó 19 minutos. Por él, entró Diego Gómez para darle velocidad a la banda derecha del Cartagena. También entraron Luismi Redondo, por Edgar Alcañiz en el tramo final del encuentro, Kevin Sánchez, por un Nacho Sánchez que sigue sin desmotrar nada destacable entre una gran competencia, y Ander Martín por Chiki, que vio tarjeta amarilla. A partir de esos cambios, el Cartagena mejoró levemente, pero no le dio para puntuar de tres ante un Sabadell que se hizo fuerte y no sustituyó a ninguno de sus futbolistas. De hecho, pese a que no hizo cambios, el equipo local acabó más entero y disfrutando de varias ocasiones. No fue un asedio a la portería visitante, pero Lucho García tuvo que hacer un par de paradas y Miguelete lanzó a las nubes cuando estaba en buena posición para marcar. El Cartagena, eso sí, tuvo el último córner del partido.

3 Kevin Sánchez jugó en la doble punta junto a Alfredo Ortuño por primera vez esta temporada

Conocíamos la capacidad y la polivalencia que tiene el atacante gallego que está enamorando a la afición albinegra. Porque Kevin Sánchez ha jugado todos los partidos de Liga en el extremo derecho o en el izquierdo de la parcela ofensiva del Cartagena. Ayer fue la primera vez que jugó de delantero centro en una doble punta acompañado de Alfredo Ortuño tras irse Chiki. Luego, cuando se fue Ortuño, el burgalés fue la referencia del equipo, con Luismi Redondo por detrás. Pero no pudo generar ninguna oportunidad de peligro.

4 El FVS también tuvo su minuto de gloria con una revisión dudosa que acabó en nada

El VAR 'low cost' de la Primera RFEF puede salirte cara o cruz. Es una lotería. Esta vez, al Cartagena le salió cara, con una revisión sobre la bocina de un posible penalti en contra del cuadro albinegro. En un centro aéreo, Imanol Baz luchó por despejar el balón con la cabeza sacando el hombro y agarrando a Rodri Escudero cerca del área pequeña. Esa acción paralizó el aliento de los seguidores albinegros porque el colegiado decidió ir a revisar el posible penalti en el FVS y cada repetición que se reproducía aumentaba la tensión por conocer su decisión. La caída de Rodri Escudero, y el ímpetu de Baz en el forcejeo, hacía pensar que la pena máxima podía caer de parte del conjunto arlequinado. Pero las revisiones son una auténtica lotería y el trencilla no vio nada más allá que una disputa por un balón sin penalti. El Cartagena se salvó esta vez.

5 Reparto de minutos y de puntos para seguir invictos y ser colíderes con Ibiza, Eldense y Europa

El triunfo en la Nova Creu Alta le daba el liderato al Cartagena por la vía rápida y en solitario, con dos puntos de ventaja sobre el Europa, que es el actual líder. El técnico gallego es consciente que el Efesé se está afianzando en la parte alta de la clasificación muy pronto y que la Liga es una carrera de fondo de 11 meses. Por ello, Javi Rey aprovechó el partido de Sabadell para no cargar de minutos a sus jugadores y utilizar a todos. Los únicos jugadores, disponibles, que todavía no han participado en Liga son Iván Martínez y Jhafets, los porteros suplentes. Ese reparto de minutos hace que todos sus jugadores cuenten con confianza y estén enchufados de cara a los próximos choques ligueros. El próximo está muy lejano en la distancia, en Sanlúcar de Barrameda, pero no tanto en el tiempo, ya que será este próximo domingo. El equipo albinegro se ha metido en la pelea por el liderato de lleno. De hecho, está empatado a puntos (8) con el Europa. En ese grupo de colíderes también se encuentra el Ibiza, actual segundo clasificado, y el Eldense, en cuarta posición, una por debajo que el Cartagena que ocupa el tercer puesto. La promoción la completa el Alcorcón, con 7 puntos.

Javi Rey: «El partido estuvo controlado y el empate es justo»

Ampliar Javi Rey dando instrucciones a sus jugadores, ayer en Sabadell. LOF

Javi Rey valoró de manera positiva el punto sacado en Sabadell: «Me sabe bien porque es un campo muy complicado y ellos son un buen rival. El Sabadell es un equipo que en casa es muy fuerte, tiene un ritmo de juego altísimo, muchísima energía, muchos saltos hacia adelante... Los jugadores que tienen por fuera, tanto los laterales como los extremos, son de máximo nivel y nos exigieron», afirmó. Para Javi Rey, no influyeron en nada las rotaciones que hizo ayer: «No me condiciona en nada porque confío en todos mis futbolistas y por eso los he puesto», destacó.

Sobre el coliderato dijo que es «anecdótico, estamos creando algo a once meses, no a uno, ni a cuatro partidos. Es cierto que estamos bien, estamos en un proceso de acomplamiento, de mejora», dijo. En sus dos partidos fuera de casa han conseguido mantener la portería a cero, lo que también valora de manera positiva: «Dejar dos porterías a cero contra dos buenos equipos, como el Antequera y el Sabadell, no es sencillo. Hoy solo ha habido un tiro a meta, creo que el partido estuvo controlado y que el empate es justo», señaló.