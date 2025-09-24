La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfredo Ortuño con el brazalete de capitán ayer en la Nova Creu Alta. FCCARTAGENA

Cartagena

Rotaciones, refresco y portería a cero

El equipo albinegro sigue sin marcar y sin encajar goles fuera de casa y se coloca en el cuarteto de cabeza tras 55 minutos en los que no brilló en ataque

Pruden López

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:55

  1. 1

    Javi Rey apuesta por hacer rortaciones en la Nova Creu Alta en una semana con dos partidos lejos de casa

Era un secreto a voces y el técnico gallego apostó por tirar del equipo 'B' en la reanudación del partido ante el Sabadell. Las novedades ... fueron la vuelta a la titularidad de Nil Jiménez y Marc Jurado, mismos laterales que ya jugaron en el primer capítulo ante el Sabadell, la presencia de Alcañiz y De Blasis en el centro del campo, que se hicieron con la primera titularidad de la temporada acostumbrados de salir desde el banquillo, la entrada en la delantera de Ortuño, compartiendo punta con Chiki, la de Carlos Calderón, en el extremo derecho, y la de Nacho Sánchez, en la banda opuesta. Unos jugadores que se repartieron los minutos y que hace que todos los de la plantilla, menos Iván Martínez, hayan sido titulares ya en algún partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rotaciones, refresco y portería a cero

Rotaciones, refresco y portería a cero