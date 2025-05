Romo se estrena ante un Racing perplejo

Si el Racing de Santander acaba perdiendo un ascenso a Primera División por regalar seis puntos al peor colista de los tres últimos lustros en ... Segunda recordarán a orillas del Sardinero durante mucho tiempo esta historia. Es posible que se acuerden tanto de esto como aquí recordamos aún la de Pombo y el ascenso del Racing en Getafe del 91. No tiene nada que ver aquello con esto y no se puede hablar de venganza ni de justicia poética, sobre todo porque muchos de los aficionados que hoy siguen a ambos equipos ni siquiera habían nacido hace 34 años. Pero sinceramente es difícil de explicar que este Racing haya perdido los dos partidos que ha jugado esta temporada con este Cartagena. Es algo inexplicable.

Pero ha sucedido. Con la misma dosis de fortuna con la que el Efesé de Jandro se impuso en la primera vuelta en El Sardinero (1-2), lo hizo este domingo el equipo de Fernández Romo en el Cartagonova (1-0). Se juntó todo para que el Cartagena sumara un triunfo que no lograba desde hace cinco meses y llegara a los 20 puntos, evitando así ser el peor colista del siglo, ya que supera los 19 que hizo el Sevilla Atlético en la temporada 2008-09. No obstante, aún puede perder tres partidos más en las cuatro jornadas que restan, llegar a las 31 derrotas y batir el récord histórico de encuentros perdidos en una misma liga en la división de plata.

Desde el principio, mucha tensión en el Racing, que tenía la opción de meterse en ascenso directo tras el pinchazo del Levante en casa ante el Tenerife. Y ninguna presión en el Cartagena, un equipo muerto desde hace meses y que ya solo intenta evitar entrar en la historia negra del fútbol español. Todos los miedos del conjunto visitante podían haberse esfumado si Íñigo Vicente, tras quebrar a Jorge Moreno, hubiera adelantado a los suyos con un derechazo que dio en el travesaño. Fue la mejor ocasión de los cántabros en un primer tiempo que dominaron claramente (72%), pero en el que les faltó pegada.

Aviso y gol

Los de casa, por su parte, estuvieron ordenados y esperaron su momento. El más activo en ataque fue Daniel Luna, quien aprovechó un resbalón de Mario García para plantarse solo delante de Jokin Ezkieta y rozar el primero. Su zurdazo fue bueno, pero el meta visitante evitó el gol con una buena mano. Al borde del descanso, aprovechando la pasividad defensiva de un Racing poco concentrado, Nacho se sacó de la chistera un pase precioso para volver a dejar solo a Daniel Luna delante del portero. En esta ocasión, el colombiano estaba más centrado, pudo regatear a Ezkieta y anotó el 1-0.

Así acabó el primer tiempo y de camino a los vestuarios, con la euforia de ese tanto que adelantaba a los de Fernández Romo, la gente se arrancó a cantar. No gritaron '¡Efesé, Efesé!', sino '¡Belmonte vete ya, Belmonte vete ya!'. Mientras, caras de mucha preocupación y algunos reproches entre los seguidores santanderinos, que no lograban entender el pobre rendimiento de su equipo en el primer tiempo ante un rival tan vulnerable. Con todo lo que había en juego era increíble que el Racing se mostrara tan apático.

Un equipo volcado

José Alberto López, técnico del Racing, hizo dos cambios en el descanso, puso a Arana y pidió a sus jugadores que le metieran una marcha más a sus acciones. O apretaban o se les iban tres puntos con los que casi toda Cantabria contaba antes de que la pelota echara a rodar. José Alberto avisó durante la semana. No le gustaba el ambiente de euforia y llegó a calificar la visita al Cartagonova como el partido «más complicado de los cinco que nos quedan». Sabía lo que podía pasar. Y no se equivocó.

Se volcó el Racing tras el descanso, con Íñigo Vicente más enchufado y el recién incorporado Meseguer dando sentido al juego combinativo de los visitantes. El extremo vizcaíno tuvo la más clara para empatar, tras un desajuste entre Ndiaye y Alcalá. Corrió hacia la portería, quebró al central mazarronero y buscó el gol con un zurdazo raso pegado al poste. Respondió Pablo Cuñat con una mano sideral, en la que fue la parada de la tarde.

Fueron pasando los minutos y el Racing metió en su área a un Cartagena que se defendía con todo. Por acumulación, poniendo piernas a cada disparo desde la frontal de los visitantes o jugando con la ansiedad del rival... Todo valía para amarrar una victoria que el Efesé no celebraba desde hacía cinco meses. No salía de su parcela y el empate se veía venir. 23 disparos del Racing en todo el partido. Parecía que venía el 1-1, pero no vino.

Los cambios empeoraron a los de casa, con El Jebari y Óscar Clemente siendo incapaces de quedarse con una sola pelota y Escriche mostrando su absoluta desconexión con la realidad. Juega en el peor colista de la década, no ha marcado ni un gol en toda la temporada y se mueve por el campo como si fuera el jugador franquicia de un club que lucha por subir a Primera. Pablo Cuñat sacó otra mano muy buena en el descuento para evitar el gol de Arana y se consumó la sorpresa. Ganó el Cartagena cuando nadie lo esperaba y le dio un enorme disgusto al Racing.