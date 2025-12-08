La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores y aficionados del Real Murcia celebrando el único gol del partido. Antonio Gil / AGM

El Real Murcia entiende mejor un derbi que se tiñe de grana

El gran inicio de los de Colunga acaba dando los tres puntos a un equipo grana que golpeó y supo cerrarse cuando apretó el Efesé

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:26

Los derbis no se juegan, se ganan. Eso dicen. Pero no es exactamente así. Para ganar un derbi hay que jugarlo muy bien durante todo ... el tiempo. Si no es así, es imposible salir victorioso de un partido así. El de este lunes de la Inmaculada, el primero que se disputaba en seis años, se lo llevó el Real Murcia porque lo jugó muy bien en todo momento. Supo leer qué necesitaba para sumar los tres puntos en territorio enemigo desde el minuto 1 hasta el 90. Salieron en tromba los de Adrián Colunga y en la primera media hora se comieron a un Cartagena que pagó muy caro su nefasto comienzo.

