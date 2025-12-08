El Real Murcia entiende mejor un derbi que se tiñe de grana

Los derbis no se juegan, se ganan. Eso dicen. Pero no es exactamente así. Para ganar un derbi hay que jugarlo muy bien durante todo ... el tiempo. Si no es así, es imposible salir victorioso de un partido así. El de este lunes de la Inmaculada, el primero que se disputaba en seis años, se lo llevó el Real Murcia porque lo jugó muy bien en todo momento. Supo leer qué necesitaba para sumar los tres puntos en territorio enemigo desde el minuto 1 hasta el 90. Salieron en tromba los de Adrián Colunga y en la primera media hora se comieron a un Cartagena que pagó muy caro su nefasto comienzo.

Lo primero que hizo Diego Gómez, el mejor exponente de la tremenda caraja albinegra en el arranque del choque, fue regalarle la pelota a Ekain en el balcón del área y el latigazo del atacante vasco se lo quitó de encima como pudo Lucho García. Después fue Luismi Redondo quien perdió un balón absurdo en una esquina y Pedro Benito forzó un córner que después se convertiría en otro. Y en ese segundo llegó el tanto que terminó dando el triunfo a los pimentoneros.

FC Cartagena Lucho García; Perejón (Calderón, 74), Rubén Serrano, Imanol Baz (Pablo de Blasis, 58), Nacho Martínez; Fidalgo, Larrea (Edgar, 45); Diego Gómez (Ander Martín, 45), Luismi Redondo, Kevin Sánchez (Ortuño, 68); y Chiki. 0 - 1 Real Murcia Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Héctor Pérez, Jorge Mier; Antonio David (Juan Carlos Real, 56), Isi Gómez; Pedro Benito (Cristo Romero, 45), Ekain Zenitagoia (Seikou Djanbou, 56), Bustos (Pedro León, 63); y Flakus Bosilj (Palmberg, 88). Gol: 0-1, Héctor Pérez (minuto 17).

Árbitro: Rubén Ruipérez Marín (Castilla - La Mancha): Amonestó a David Vicente (22), Ekain Zenitagoia (32), Imanol Baz (38) y Nacho Martínez (54).

Estadio: Cartagonova. 13.430 espectadores, 3.000 de ellos llegados desde Murcia.

La puso con música Isi Gómez en el segundo palo, Lucho García salió a por uvas y el alicantino Héctor Pérez, un chico que comenzó la temporada en el filial y se ha asentado en la zaga del primer equipo a base de constancia y regularidad, puso la cabeza para marcar el –hasta ahora– gol más importante de su carrera.

El 0-1 dejó en la lona al Efesé y nadie acudía al rescate. El Murcia, con Ekain, Pedro Benito y Bustos volando en la zona de tres cuartos de campo, estuvo muy cerca de hacer el 0-2 muy pronto. Otra vez, en un saque de esquina mal defendido por los de casa, Antonio David remató a placer en el segundo palo. Lucho García, consciente de su error en el tanto de Héctor Pérez, se quedó esta vez bajo palos. Tuvo suerte de que el testarazo del pivote grana dio en el poste.

Fiesta en el fondo norte

El derbi se le hacía bola a los de casa, a años luz del equipo que tan buenas sensaciones dejó el jueves contra el Valencia. El Murcia, llevado en volandas por un fondo norte con 3.000 aficionados pimentoneros dejándose la garganta, disfrutaba en un contexto que empieza a conocer bien el conjunto entrenado por Colunga. Golpea y se repliega. No deja que el rival le golpee y, si puede, sentencia a la contra. La metamorfosis del equipo grana con el técnico ovetense es asombrosa. Todo lo que no funcionaba en la etapa de Etxeberria funciona ahora con Colunga.

Era cuestión de tiempo que el Efesé entrara en el partido. Fue mejorando poco a poco, fundamentalmente porque era imposible empeorar unos primeros 25 minutos en los que fueron triturados por su enemigo íntimo. La pierna fuerte de Fidalgo en el medio y el empuje de Nacho en el lateral izquierdo fueron metiendo en la pelea a los de Javi Rey.

Así, llegó un centro desde la derecha de Perejón que Chiki dejó pasar inteligentemente para que Diego Gómez rematara a placer, completamente solo, en el punto de penalti. La pelota vino a caerle a un chico que estaba completamente fuera del partido desde el minuto 1. El derbi le pasó por encima al joven extremo cedido por el Deportivo y su remate se fue a las nubes de una manera un tanto grotesca.

Con todo, el Cartagena acabó la primera mitad con la sensación de que lo peor había pasado y que tenía 45 minutos por delante para buscar una remontada que ya había logrado contra el Atlético Madrileño, el Hércules y el Teruel. Al margen de las derrotas contra el Sanluqueño, el Europa y el Villarreal B, las tres veces que los albinegros habían empezado perdiendo finalmente le habían dado la vuelta al marcador. Pero el derbi es otra cosa y este Real Murcia, completamente revitalizado desde el cambio en el banquillo, va muy en serio.

Dos ocasiones clarísimas

Al poco de empezar el segundo acto pudo sentenciar el Murcia. Flakus dejó atrás a un fundido Imanol Baz y se plantó solo delante de Lucho García, aunque algo esquinado. Chutó fuerte, al muñeco, y el meta colombiano envió el balón a córner. Ekain se soltó y empezó a quedarse con todos los balones. Tenía un imán y por eso sorprendió tanto que Colunga lo quitara tan pronto. Puso en su lugar a Juan Carlos Real, que en su vuelta al Cartagonova pasó completamente desapercibido. Indiferencia absoluta con el gallego, que a su manera aportó calma y pausa a los granas en pleno asedio local.

Pudo empatar Luismi Redondo con un derechazo seco al que llegó Gazzaniga con lo justo. Pudo tocar la bola, que finalmente se estrelló en la cruceta. Fue la oportunidad más clara de un Cartagena que mejoró con De Blasis en el campo. El argentino le dio criterio, liderazgo y corazón a los suyos. El resto de sustituciones de Javi Rey no alteró el panorama para nada. En el Real Murcia, mientras, apretaron los dientes todos los que fueron entrando de refresco, desde Cristo cerrando su banda junto a Jorge Mier hasta Sekou dando músculo y piernas a la medular, pasando por un Pedro León que se puso el mono de trabajo como si fuera un juvenil. Cortó un par de avances muy prometedores de Nacho.

El Cartagena remó y remó para acabar ahogándose en la orilla, algo que empezó a quedar meridianamente claro cuando faltaban 20 minutos. Porque toda la seguridad que le había faltado a Lucho García en el primer tiempo le sobraba a Gazzaniga en la otra portería en el segundo. Disfrutaron defendiendo los de Colunga, solidarios, esforzados y tremendamente fiables desde el minuto hasta el 94.

Acabó con solo dos defensas el Efesé, pero no le hizo ni cosquillas al Murcia. El primer y único disparo de la tarde de Chiki llegó en el minuto 94. Y el balón se fue muy por encima del travesaño. Ruipérez Marín pitó el final y se desató la locura en un fondo norte completamente teñido de grana. El derbi fue del Murcia, que lo entendió, lo disfrutó, lo sufrió y finalmente lo festejó a lo grande. No era para menos. Ganó el de 2019 y ahora repite en 2025.