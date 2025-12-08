La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del FC Cartagena calentando antes del derbi. Antonio Gil / AGM

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

El conjunto albinegro, que llegan con buenas sensaciones tras caer en Copa del Rey, recibe en el Cartagonova a los pimentoneros, que llegan enrachados con Adrián Colunga en el banquillo

Javier Brocal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:15

18:08

Silban la marcha de los jugadores granas a los vestuarios y la afición del Real Murcia responde

Enlace copiado

18:06

Javier Brocal

Javier Brocal

Los jugadores del FC Cartagena terminan su calentamiento y se meten a los vestuarios.

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

Antonio Gil / AGM

18:03

Noelia Arroyo, presente en el palco del Cartagonova

La alcaldesa de Cartagena acude al estadio más de dos años después.

Enlace copiado

18:03

Javier Brocal

Javier Brocal

Los jugadores del Real Murcia terminan su calentamiento y se meten a los vestuarios.

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

Javier Carrión / AGM

17:50

Javier Brocal

Javier Brocal

El once de Adrián Colunga

El técnico asturiano realiza varios cambios en su alineación. Ambos laterales estarán formados por defensores diestros: Jorge Mier y David Vicente. El centro del campo estará compartido por Isi Gómez - Antonio David. La mediapunta es para Ekain tras dos partidos ligueros como suplente. Los extremos son para Bustos y Benito. La mayor sorpresa es la aparición de Antxón Jaso en el banquillo, ya que se le esperaba su vuelta en enero.

Enlace copiado

17:47

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Salta el Cartagena a calentar

Enlace copiado

17:45

Javier Brocal

Javier Brocal

El once de Javi Rey

El técnico gallego saca un once de gala. La «única» sorpresa es Dani Perejón, pero en los últimos partidos se ha ganado la confianza del entrenador por encima de Marc Jurado en el lateral derecho. Un centro del campo clásico en el Efesé: Larrea - Fidalgo - Luismi. El mejor tridente albinegro estará en el ataque: Kevin - Chiki - Diego Gómez.

Enlace copiado

17:35

Fernando Perals

Fernando Perals

Álvaro Torres, murciano y murcianista, y Carmen Egea, cartagenera y del Efesé, representan la parte más romántica de este derbi. Pareja desde hace 5 años, hoy viven su primer enfrentamiento juntos: “Si gana él, se vuelve a casa andando”, dice ella, también conductora. “Yo prefiero regresar en coche, así que me vale el empate”, contesta él.

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

17:34

Rubén Serrano

Rubén Serrano

La afición albinegra alienta a los suyos en los aledaños del Cartagonova

Enlace copiado

17:33

Javier Brocal

Javier Brocal

Alineación del Real Murcia

Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Héctor Pérez, Jorge Mier; Isi Gómez, Antonio David, Ekain; Álvaro Bustos, David Flakus, Pedro Benito.

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

Enlace copiado

17:29

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Primer detenido y cargas policiales

La Policía se lleva a un aficionado del Efesé por un lanzamiento de objetos a la zona donde están aparcados los autobuses de la afición del Real Murcia. Los agentes tuvo que intervenir.

Enlace copiado

17:27

Fernando Perals

Fernando Perals

El último grito de aliento

Así ha sido la salida del Real Murcia desde el Enrique Roca justo antes de poner rumbo al Cartagonova. Centenares de fieles granas apoyaron a los suyos antes de salir a la ciudad portuaria.

Enlace copiado

17:24

Javier Brocal

Javier Brocal

Alineación del FC Cartagena

Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Chiki, Diego Gómez.

Directo | FC Cartagena - Real Murcia

Enlace copiado

17:24

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Así ha sido la llegada de los jugadores del Cartagena a su feudo

La expedición albinegra estuvo acompañada por cientos de fieles, que le dieron el primer empujón para el derbi.

Enlace copiado

17:20

Fernando Perals

Fernando Perals

El Real Murcia llega al Cartagonova

Así ha sido la llegada del equipo grana al estadio del Efesé. Rostros de concentración acompañados del aliento de una decena de aficionados que quisieron animar a los suyos.

Enlace copiado

17:15

Javier Brocal

Javier Brocal

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el FC Cartagena y el Real Murcia. Despierten de la siesta, si es que han podido dormirla, y prepárense para un derbi histórico de la Región de Murcia en Primera Federación.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  3. 3 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  4. 4

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6

    Vuelve el Cartagena - Real Murcia: el derbi de los cien años
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  9. 9 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 7 de diciembre de 2025
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | FC Cartagena - Real Murcia

Directo | FC Cartagena - Real Murcia