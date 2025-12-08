Directo | FC Cartagena - Real Murcia

17:35

Álvaro Torres, murciano y murcianista, y Carmen Egea, cartagenera y del Efesé, representan la parte más romántica de este derbi. Pareja desde hace 5 años, hoy viven su primer enfrentamiento juntos: “Si gana él, se vuelve a casa andando”, dice ella, también conductora. “Yo prefiero regresar en coche, así que me vale el empate”, contesta él.

Álvaro Torres, murciano y murcianista, y Carmen Egea, cartagenera y del Efesé, representan la parte más romántica de este derbi. Pareja desde hace 5 años, hoy viven su primer enfrentamiento juntos: “Si gana él, se vuelve a casa andando”, dice ella, también conductora. “Yo prefiero regresar en coche, así que me vale el empate”, contesta él.