Directo | FC Cartagena - Real Murcia
El conjunto albinegro, que llegan con buenas sensaciones tras caer en Copa del Rey, recibe en el Cartagonova a los pimentoneros, que llegan enrachados con Adrián Colunga en el banquillo
Javier Brocal
Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:15
18:08
Silban la marcha de los jugadores granas a los vestuarios y la afición del Real Murcia responde
18:06
Los jugadores del FC Cartagena terminan su calentamiento y se meten a los vestuarios.
Antonio Gil / AGM
18:03
Noelia Arroyo, presente en el palco del Cartagonova
La alcaldesa de Cartagena acude al estadio más de dos años después.
18:03
Los jugadores del Real Murcia terminan su calentamiento y se meten a los vestuarios.
Javier Carrión / AGM
17:50
El once de Adrián Colunga
El técnico asturiano realiza varios cambios en su alineación. Ambos laterales estarán formados por defensores diestros: Jorge Mier y David Vicente. El centro del campo estará compartido por Isi Gómez - Antonio David. La mediapunta es para Ekain tras dos partidos ligueros como suplente. Los extremos son para Bustos y Benito. La mayor sorpresa es la aparición de Antxón Jaso en el banquillo, ya que se le esperaba su vuelta en enero.
17:47
Salta el Cartagena a calentar
17:45
El once de Javi Rey
El técnico gallego saca un once de gala. La «única» sorpresa es Dani Perejón, pero en los últimos partidos se ha ganado la confianza del entrenador por encima de Marc Jurado en el lateral derecho. Un centro del campo clásico en el Efesé: Larrea - Fidalgo - Luismi. El mejor tridente albinegro estará en el ataque: Kevin - Chiki - Diego Gómez.
17:35
Álvaro Torres, murciano y murcianista, y Carmen Egea, cartagenera y del Efesé, representan la parte más romántica de este derbi. Pareja desde hace 5 años, hoy viven su primer enfrentamiento juntos: “Si gana él, se vuelve a casa andando”, dice ella, también conductora. “Yo prefiero regresar en coche, así que me vale el empate”, contesta él.
17:34
La afición albinegra alienta a los suyos en los aledaños del Cartagonova
17:33
Alineación del Real Murcia
Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Héctor Pérez, Jorge Mier; Isi Gómez, Antonio David, Ekain; Álvaro Bustos, David Flakus, Pedro Benito.
17:29
Primer detenido y cargas policiales
La Policía se lleva a un aficionado del Efesé por un lanzamiento de objetos a la zona donde están aparcados los autobuses de la afición del Real Murcia. Los agentes tuvo que intervenir.
17:27
El último grito de aliento
Así ha sido la salida del Real Murcia desde el Enrique Roca justo antes de poner rumbo al Cartagonova. Centenares de fieles granas apoyaron a los suyos antes de salir a la ciudad portuaria.
17:24
Alineación del FC Cartagena
Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo; Kevin Sánchez, Chiki, Diego Gómez.
17:24
Así ha sido la llegada de los jugadores del Cartagena a su feudo
La expedición albinegra estuvo acompañada por cientos de fieles, que le dieron el primer empujón para el derbi.
17:20
El Real Murcia llega al Cartagonova
Así ha sido la llegada del equipo grana al estadio del Efesé. Rostros de concentración acompañados del aliento de una decena de aficionados que quisieron animar a los suyos.
17:15
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el FC Cartagena y el Real Murcia. Despierten de la siesta, si es que han podido dormirla, y prepárense para un derbi histórico de la Región de Murcia en Primera Federación.
-
