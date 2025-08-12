La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Científica, ayer, en los aledaños del Cartagonova tras recoger pruebas en su interior. CEDIDA

La Policía visita el Cartagonova por un robo en la cafetería

Agentes de la Científica acudieron al feudo albinegro para recoger pruebas tras un hurto que se cometió la madrugada del lunes

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

Mañana con sobresaltos la que se vivió este lunes en el estadio Cartagonova. Pero esta vez por nada relativo a lo futbolístico. Agentes de la Policía Científica acudieron al feudo albinegro a primera hora de la jornada para recoger pruebas después de que se produjera un robo durante la madrugada. Al parecer, y según pudo saber LA VERDAD por fuentes del club, el hurto se produjo en la cafetería del campo, en el FCC Business, área empresarial ubicada en los bajos del fondo sur de la casa del Efesé.

Los ladrones, que están en busca y captura, tan solo lograron llevarse algunas botellas de alcohol, por lo que las pérdidas no fueron muy cuantiosas al no llevarse nada de valor. Afortunadamente tampoco resultó nadie herido, ya que en los momentos del suceso no había nadie en el lugar de los hechos.

Los ladrones no se llevaron nada de gran valor y tan solo lograron huir con varias botellas de bebidas alcohólicas

Los agentes recogieron muestras de huellas en la cafetería que ya analizan para intentar dar con la autoría del robo. Este hecho no es la primera vez que ocurre en el estadio Cartagonova. Hace unos años, esta zona del feudo albinegro era un punto muy frecuentado por los ladrones, que se colaban por los bajos del estadio cuando se marchaba la seguridad y lograban acceder hasta esta zona dedicada para el ocio de aficionados y aquellos vecinos que lo deseen.

A pesar de ello, según indican desde el club, hacía tiempo que no se producía un hurto como el que ocurrió la madrugada del lunes en la casa del Efesé. Un hecho que parecía erradicado y que ayer volvió a agitar las oficinas del Cartagonova, no aptas para muchos sustos en los últimos tiempos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  2. 2 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  3. 3 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  4. 4 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad
  5. 5

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  6. 6

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»
  7. 7 El Gobierno da un mes a la alcaldesa de Jumilla para anular la restricción a los rezos islámicos
  8. 8 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  9. 9

    Los musulmanes de Jumilla plantean una nueva mezquita para cerrar el conflicto
  10. 10 Arden el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Policía visita el Cartagonova por un robo en la cafetería

La Policía visita el Cartagonova por un robo en la cafetería