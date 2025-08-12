La Policía visita el Cartagonova por un robo en la cafetería Agentes de la Científica acudieron al feudo albinegro para recoger pruebas tras un hurto que se cometió la madrugada del lunes

Fernando Perals Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

Mañana con sobresaltos la que se vivió este lunes en el estadio Cartagonova. Pero esta vez por nada relativo a lo futbolístico. Agentes de la Policía Científica acudieron al feudo albinegro a primera hora de la jornada para recoger pruebas después de que se produjera un robo durante la madrugada. Al parecer, y según pudo saber LA VERDAD por fuentes del club, el hurto se produjo en la cafetería del campo, en el FCC Business, área empresarial ubicada en los bajos del fondo sur de la casa del Efesé.

Los ladrones, que están en busca y captura, tan solo lograron llevarse algunas botellas de alcohol, por lo que las pérdidas no fueron muy cuantiosas al no llevarse nada de valor. Afortunadamente tampoco resultó nadie herido, ya que en los momentos del suceso no había nadie en el lugar de los hechos.

Los ladrones no se llevaron nada de gran valor y tan solo lograron huir con varias botellas de bebidas alcohólicas

Los agentes recogieron muestras de huellas en la cafetería que ya analizan para intentar dar con la autoría del robo. Este hecho no es la primera vez que ocurre en el estadio Cartagonova. Hace unos años, esta zona del feudo albinegro era un punto muy frecuentado por los ladrones, que se colaban por los bajos del estadio cuando se marchaba la seguridad y lograban acceder hasta esta zona dedicada para el ocio de aficionados y aquellos vecinos que lo deseen.

A pesar de ello, según indican desde el club, hacía tiempo que no se producía un hurto como el que ocurrió la madrugada del lunes en la casa del Efesé. Un hecho que parecía erradicado y que ayer volvió a agitar las oficinas del Cartagonova, no aptas para muchos sustos en los últimos tiempos.