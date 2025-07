El plazo de renovación de abonos del Cartagena se amplía hasta el 4 de agosto

La vida en un año puede cambiar radicalmente. Tal y como le ha pasado al Cartagena. A estas alturas de pretemporada, la campaña de abonos ... de 2024 era un éxito con la cifra de récord de 9.000 abonados ilusionados tras la hazaña del equipo de Calero. Viendo la situación de la campaña de socios de 2025 a estas alturas, con cifras muy pobres, y tras una reunión con la Federación de Peñas, el club ha decidido ampliar el plazo de renovación hasta el 4 de agosto.

Los aficionados albinegros que no están ligados a la Federación de Peñas han apurado hasta el último momento de la renovación anticipada. Dicho descuento finalizaba, en principio, en el día de hoy, por lo que la cola que se formó en la mañana de ayer en la puerta del estadio llegó por aquello de apurar. Sin embargo, en el día de ayer los directivos de la Federación de Peñas mantuvieron una reunión de trabajo junto a la nueva propiedad, liderada por Alejandro Arribas, y con Paco Belmonte también en esa cita, para resolver algunos temas y dar un giro a la campaña.

El consenso entre el club y la afición es necesario para afrontar la temporada y Breis ya señaló el error en «la comunicación» en las últimas temporadas. Ese diálogo se retomó en el día de ayer con Eduardo Noguera al frente de la Federación y Alejandro Arribas como nuevo propietario del club albinegro. En este encuentro también estuvo Victor Alonso, nuevo gerente y quien supuestamente convocó a Noguera para la reunión.

Los peñistas se plantean cambiar su criterio y pedir a sus 2.400 miembros que finalmente apoyen el proyecto

Hay «máxima predisposición» a colaborar, apuntó Noguera. La Federación ha pedido la prolongación del plazo de la renovación anticipada. Y el club ha cedido y ha alargado el plazo de renovación hasta el 4 de agosto y el cambio de localidades será del 11 al 13 de ese mes. Por su parte, la decisión de no abonarse, que hasta ayer se mantenía en pie por parte de Noguera y su directiva, podría revocarse en las próximas horas. Puede ser un paso más hacia la normalidad que saldrá de esa reunión. Es, de hecho, lo más probable.

A pesar del consenso entre el club y la Federación de Peñas, el silencio institucional por parte del Cartagena sigue existiendo. Aún no se ha hecho oficial ninguna cifra exacta sobre el número total de abonados que llevael club a estas alturas del verano. Es cierto que la Primera RFEF comienza más tarde que la Segunda División, pero la ilusión es evidente que está perdida hasta que se aclaren las cosas. Porque aún quedan muchas cosas por aclarar.

Breis y Belmonte seguirán en el club, a pesar de que la afición haya pedido su salida por activa y por pasiva. Y esto resta apoyos entre la gente, obviamente. Además, el enfado aumenta cuando el equipo no está inscrito todavía en la competición, a pesar de que Arribas confirmase que sí lo estaba hace una semana. Esa no inscripción puede estar motivada por las deudas acumuladas en la Comisión Mixta AFE-LaLiga, que aún no están saldadas.

A todo ello hay que sumarle que no se conocen las cantidades de algunos traspasos como el de Cedric Teguia o el último de Assane Ndiaye, así como la cuantía por los derechos de formación de Isak Jansson, que ha firmado un traspaso millonario con el Niza. Por otro lado, aún no se ha aclarado hacia dónde fue el dinero del amistoso benéfico ante el Barça, con el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, indignado con ese asunto.

El club sigue anunciando fichajes y preparando la nueva temporada, pero la herida con la afición sigue abierta. Todavía quedan muchas cosas en el aire y el descontento con Belmonte y Breis es evidente. Pero es cierto que la nueva propiedad, junto a Breis y Belmonte, está intentado reencauzar el ambiente previo a esta crisis. Es cierto que «de todo se sale», pero el camino de este Cartagena de los Arribas está aún por definir.