Paco Belmonte, ante una misión imposible

Paco Belmonte ha decidido seguir adelante. Ante la más que evidente ausencia de compradores para el FC Cartagena, Felipe Moreno y Andrés López Atenza, quienes ... tienen el 85% de las acciones del club a través de Duino Inversiones (Fernando Carreño), apoyan la idea del presidente del Efesé de preparar un nuevo proyecto, el del curso 25-26, a pesar del enorme descrédito que pesa sobre su figura y el elevado nivel de desafección existente en la masa social albinegra. Casi nadie quiere que Belmonte siga, pero él ha decidido quedarse, alegando que no va a dejar el Cartagena en manos peligrosas.

Como adelantó LA VERDAD, la opción de dejar paso a la «junta de salvación» liderada por Isidoro García nunca fue tenida en cuenta por Belmonte. El dueño de Cabisuar tiene una excelente relación con Moreno, pero acabó mal con Belmonte cuando dejó la Fundación del FC Cartagena hace tres años y tiene las puertas de la entidad completamente cerradas. Belmonte no lo quiere y mucho menos va a permitir que entre a gestionar el club sin pagar nada a cambio. Lo que proponía Isidoro García era un arrendamiento a cinco años, como mínimo, con pagos aplazados y cantidades que en total no llegaban al millón de euros.

LA CIFRA 9.000 abonados tiene el FC Cartagena, que el pasado verano batió el récord histórico de socios. Se da la circunstancia, además, de que se fijaron los precios más altos de la historia y, aún así, la gente respondió abonándose en masa al club albinegro. Tras esta temporada, el descenso en la venta de carnés está cantado.

Como avanzó este periódico, Isidoro García no iba a esperar eternamente la llamada de Moreno. Este viernes acababa el plazo que se dieron las dos partes para tomar una decisión y en Duino, conscientes de que la propuesta de Isidoro García no era ni siquiera contemplada por Belmonte, ya le han informado de que su alternativa se cae. Isidoro García, con un alto volumen de trabajo en su empresa y poco tiempo para poder dedicarlo a la gestión de un equipo de fútbol, ha entendido el mensaje y se ha apartado.

«Ya te llamaremos»

«Si te necesitamos, ya te llamaremos», le han dicho. Pero es muy difícil que le acaben llamando. Y él lo sabe. Desde el principio, él era consciente de que era la última opción para Duino. Al final, tal y como sucedió hace un año, se queda sin entrar en el club. En ambas ocasiones ha sido Belmonte quien se ha opuesto a su llegada. Isidoro García entraba con Gregorio García, de La Hita.

Así las cosas, sigue Belmonte. En Duino dicen que no hay otra alternativa. Nadie viene con dinero a comprar el club y la planificación de la próxima temporada no puede demorarse más. En este sentido, nadie de la comisión deportiva ha movido un dedo en los últimos meses. Nadie ha visto partidos, ha tocado jugadores ni ha llamado a representantes. No se ve a nadie del Cartagena por campos de Segunda o Primera Federación desde hace meses. Y es que ni siquiera Manuel Sánchez Breis, director deportivo, Sivori, César Remón y compañía pensaban que iban a tener la oportunidad de confeccionar la plantilla de la próxima temporada.

La misión de Belmonte es prácticamente imposible. «Arrancar un proyecto en estas condiciones es un suicidio», han recordado algunos en su entorno. Pero la maquinaria ya está en marcha. Ayer se presentó a Jessy Tébar como nueva entrenadora del equipo femenino y se anunciaron las jornadas de captación para los conjuntos de la cantera. En los próximos días se irán conociendo detalles del proyecto del primer equipo y se presentará la campaña de abonados. La caída en el número de socios será importante, claro.

La gestión en el FC Cartagena se ha convertido en una forma de vida para Paco Belmonte y su gente más próxima. Tras una década al frente del Efesé, el club funciona como una pequeña empresa, con pocos trabajadores y una estructura muy jerarquizada. Todo pasa por el presidente, quien maneja cada detalle de la parcela económica y deportiva. Y Belmonte ha decidido seguir. Aunque a muchos les parezca una locura, de momento continúa al frente.

Obviamente, los 1,2 millones del fondo de compensación por el descenso de LaLiga son fundamentales. Probablemente será la mayor partida de ingresos del próximo curso y Belmonte se ve capacitado para sacar el máximo provecho a este dinero. La actitud conciliadora de Felipe Moreno, que deja libertad de acción a su socio, y la nula presión ejercida por el Gobierno local, que prefiere a Belmonte antes que a desconocidos inversores de dudosa solvencia, son otros factores que juegan a favor del actual presidente, quien contra todo pronóstico se prepara para arrancar su undécima temporada al frente del Efesé. Será, sin duda, la más complicada de todas.

El Jebari, castigado en las dos últimas jornadas, por su mal comportamiento

Salim El Jebari (Madrid, 21 años), con quien Guillermo Fernández Romo contó siempre desde que llegó al club a finales de enero, no jugó ni un solo minuto en las dos últimas jornadas, en la visita a El Molinón y el pasado domingo en el Cartagonova frente al Mirandés. Pero lo relevante de esto es que no fue por una cuestión técnica ni física. Estaba apto para competir. El técnico madrileño, sin embargo, lo castigó sin participar en ambos partidos por su mal comportamiento en las últimas semanas.

El Jebari, cedido por un Atlético de Madrid donde Fernando Torres no contaba con él en el filial, acumuló faltas leves y demostró en estos cuatro meses en el Efesé que la disciplina no es lo suyo. Romo aguantó bastante y, de hecho, le dio un total de 823 minutos. Lo puso de titular en nueve ocasiones y otras siete veces entró desde el banquillo. Marcó dos goles y su rendimiento fue muy pobre.

El Jebari, internacional en las categorías inferiores de Marruecos, tiene un buen contrato con el Atlético Madrid. Le queda un año más de colchonero, aunque es muy difícil que lo cumpla, ya que Fernando Torres acaba de renovar como entrenador del filial rojiblanco y no cuenta con él. Su actitud fuera del campo, que han sufrido todos estos meses en el Cartagena, juega en su contra, desde luego.