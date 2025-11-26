La nueva propiedad del Cartagena quiere que la afición grana pague 30 euros en el derbi La marea del Real Murcia estará ubicada en el fondo norte del estadio albinegro; Felipe Moreno no estará en el palco por tener un viaje familiar

Jesús Fernández Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

La afición del Real Murcia tendrá que rascarse el bolsillo si quiere acompañar a su equipo en las gradas del Cartagonova. Entre los planes de Arribas, que será el encargado de anunciar el precio de las entradas cuando llegue al poder, no entra llegar a un acuerdo con la entidad pimentonera y los tickets para la afición visitante podrían salir a un precio de 30 euros. Además, el exfutbolista asume que el fondo norte del estadio será ocupado en su totalidad por la marea grana, así que los abonados albinegros en esta zona serán reubicados en la tribuna.

Esta medida de seguridad será valorada por la comisión antiviolencia en la junta hoy, donde se estudiarán todos los métodos de seguridad a seguir para el derbi.

Felipe Moreno, ausente

Un viaje familiar impedirá al presidente del Real Murcia representar a su equipo en el palco del Cartagonova el próximo 8 de diciembre. El empresario evita así generar una situación incómoda con la parroquia cartagenerista, que rechaza su figura por su relación con el club albinegro, donde incluso le han dedicado pancartas insultándole por su relación con Fernando Carreño, administrador de Duino Inversiones, y por su implicación en las negociaciones de la venta del club, achacándole que es uno de los principales culpables de que todavía no haya un anuncio oficial.

El cordobés ha estado involucrado en la negociación de la compraventa del club, ya que le hizo al Efesé un prestámo a título personal de 2'5 millones de euros. Este ha sido uno de los puntos claves de la negociación.