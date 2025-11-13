Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros Belmonte y el exfutbolista cierran los últimos flecos para zanjar la operación por un valor total de 5,5 millones de euros

La compraventa del Cartagena solo está a expensas de que Paco Belmonte y Alejandro Arribas cierren los últimos flecos de la operación, el exfutbolista deposite por adelantado 1,1 millones de euros y todo se eleve al CSD. El proceso dio en las últimas horas otro paso hacia adelante con la luz verde de Duino Inversiones, la empresa que controla la SAD en un 85% a través de un estrecho colaborador de Felipe Moreno: Fernando Carreño.

Todas las partes entienden que la operación quedará definitivamente cerrada como muy tarde a principios de la próxima semana. Fuentes consultadas por LA VERDAD reconocieron que Duino Inversiones ha dado luz verde a la compraventa, tan sólo a expensas de dos aspectos: que Belmonte y Arribas cierren los últimos flecos del contrato y que justo después el exfutbolista adelante 1.174.000 millones de euros, lo que inicialmente se comprometió a abonar en marzo de 2026 (587.000) y marzo de 2027 (587.000).

En los círculos más próximos a Arribas también son optimistas desde ayer en cerrar la operación en las próximas horas, si nada se tuerce. La compraventa quedaría así cerrada en un precio de 5,5 millones de euros. De ese montante, el exfutbolista ya puso 1,5 en julio (750.000) y en agosto (750.000). Otro 1,1 lo debe adelantar ahora para poner fin a la cohabitación con Belmonte y para el resto de la operación (2.826.000, aproximadamente) hay que poner unos avales. Esta última cantidad corresponde a un préstamo personal que el club le debe a Felipe Moreno, que puso ese dinero con intereses para cubrir agujeros económicos generados tras la finalización de la temporada 2021/22, según fuentes consultadas.

En el caso de que Arribas no abone esta última cláusula del contrato antes del 30 de mayo de 2027, la letra pequeña del documento, de acuerdo a fuentes consultadas, estipula que en ese caso la propiedad regresaría a manos de Duino Inversiones. Es una escenario que ninguna de las partes contempla, pues todos dan por hecho que el proceso quedará cerrado próximamente sin más complicaciones.