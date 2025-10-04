Mejoran el aspecto del Cartagonova de cara al encuentro de mañana

Francisco J. Moya Sábado, 4 de octubre 2025, 07:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cartagena no quiere que mañana se repitan las lamentables imágenes de hace quince días , cuando en la visita del Hércules el estadio Cartagonova presentó un aspecto penoso, con aseos llenos de porquería y mucha suciedad en toda la instalación. De este modo, varios operarios revisaron ayer los aseos y se ha reforzado la limpieza con más personal. El concejal de Deportes, José Martínez,supervisó ayer estas labores in situ. Vio los diferentes trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en esta instalación municipal, que desde hace meses presenta un evidente déficit en materia de limpieza y mantenimiento.

Las tareas, que continuarán este sábado, se centran en los baños. Así, una brigada de funcionarios municipales trabaja en pequeños arreglos en los aseos. Otra brigada de la concesionaria de agua Hidrogea realiza actuaciones en todos los baños, tales como revisión de cisternas y lavabos. Y la empresa que se ocupa de la limpieza del Cartagonova ha reforzado el servicio con seis trabajadores más, y llevará a cabo un seguimiento previo al estado de los baños antes de cada partido de fútbol, algo que no se estaba haciendo en los últimos meses. Además, el concejal José Martínez anunció que se tramita la contratación de una empresa para la renovación de cuatro aseos en la zona de fondo norte alto. Son los que peor están ahora mismo.

Los trabajos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cartagena, como propietario del estadio, también se han centrado en el graderío, donde se han reparado más de 70 butacas que se encontraban rotas tras el último partido frente al Hércules. También se ha cubierto con pintura zonas de la fachada exterior que habían sido vandalizadas, y se han hecho reparaciones en la sala de prensa del estadio. El césped, que lo cuida Royalverd, no se ha pisado desde hace quince días para intentar que mañana esté lo mejor posible.